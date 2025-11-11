Još jedan OLED gaming monitor od 500 Hz stiže u MSI MPG 271QR X50 modelu

Kao i prethodnik, monitor donosi QD-OLED panel, a najznačajnija razlika u odnosu na prethodnu generaciju je skok na stopu osvježavanja panela od 500 Hz uz kvalitetnu izradu i bogatu opremu

SPECIFIKACIJE – MSI mpg 271qr x50 Ekran 27'' (2560 x 1440) / 500 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje QD-OLED Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 300 cd/m2 (1000 cd/m2 peak) Vrijeme odziva 0,03 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2x HDMI 2.1, DisplayPort 2.1a, USB-C (98 W),

3,5 mm audio, 2 x USB A, 1 x USB B

Bez sumnje, MSI je predstavio iznimno bogato opremljen monitor s nizom naprednih mogućnosti koji se oslanja na Samsungov QD-OLED panel i donosi brzi odziv te kao najvažniju karakteristiku vrlo visoku stopu osvježavanja panela. Istovremeno, radi se o modelu koji će poprilično isprazniti novčanike korisnika. Njegov prethodnik trenutačno ima cijenu od 831 eura i dolazi s 360 Hz, dok je novi model s refresh rateom od 500 Hz predstavljen s cijenom od 900 dolara. Upravo je visoka cijena glavna prepreka za šire prihvaćanje, osobito što možete pronaći modele s alternativnim ekranima za puno manje iznose, iako je i među TN/VA/IPS modelima rijetkost 500 Hz.

Osim prijetećeg loga, monitor straga ima Mystic Light osvjetljeno ime branda koji donosi ambijentalno svjetlo i može se sinkronizirati s drugim svjetlećim uređajima

Slično prethodnoj varijanti, MSI ima metalnu široku bazu na koji se nastavlja vrlo robusni stalak. Monitor ima vrlo širok raspon mogućih podešavanja, pa uz namještanje ekrana po visini, zakretanje i podešavanje nagiba, omogućen je i pivot način. Straga je nešto deblje kućište koje ima i sustav hlađenja panela, a ukrašeno je svjetlećim natpisom MSI i logom branda. Straga su smješteni i svi konektori koji uključuju dva HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 i USB C s alternativnom DisplayPort i power delivery (90 W) funkcionalnosti. USB hub ima dva USB A i jedan USB B konektor, a tu je još i 3,5 mm audio utor. MSI je joystick za upravljanje izbornicima smjestio na neobično mjesto na stražnjem dijelu stalka.

MSI MPG 271QR X50 ima QD-OLED panel 1440p rezolucije i visoke stope osvježavanja panela od 500 Hz

Kao i brojni drugi 27'' gaming modeli, MSI stiže s rezolucijom od 2560 x 1440 točaka, no QD-OLED panel omogućuje naprednu reprodukciju s gotovo savršenom crnom, ogromnim kontrastom i svjetlinom koja u vršnim vrijednostima ide i do 1000 cd/m2. Osim što pokriva 99% DCI-P3 spektra i ima precizan prikaz boja s delta E≤2, tu je i VESA DisplayHDR True Black 500 certifikat. Kao i ostali OLED modeli, tu je brzi odziv od ispod 1 milisekunde te vrlo visoku stopu osvježavanja od 500 Hz.

Podržani su FreeSync i kompatibilnost s Nvidia G-Sync tehnologijom, a tu je i VESA ClearMR 21000 za smanjenje ghostinga i zamućenja. Monitor ima i poseban mod za igrače konzola koji podržava VRR i ALLM te možete dobiti 120 Hz. Ovaj model možete detaljno podesiti kroz Gaming Intelligence softver.

MSI se hvali i AI funkcionalnostima koje omogućuj detekciju korisnika, automatsko podešavanje svjetline i zatamnjenja, što je dio OLED Care 3.0 paketa za zaštitu OLED ekrana od neželjenog burn-ina. Među opcijama je i postavljanje 24,5'' ekrana za one kompetitivne igrače koji su navikli na tu veličinu u igrama. Od dodatnih opcija treba izdvojiti KVM prekidač koji omogućuje upravljanje s više izvora (računala) preko jednog seta periferije.