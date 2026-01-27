Apple izdao manja ažuriranja iOS-a i iPadOS-a

Nova ažuriranja iOS-a i iPadOS-a donose podršku za AirTag druge generacije, Appleov pametni tracker koji je predstavljen ovog ponedjeljka

Apple je izdao nove verzije svojih mobilnih sustava, iOS 26.2.1 i iPadOS 26.2.1, koja su već dostupna za preuzimanje. Iako je riječ o manjem ažuriranju, nova verzija donosi važnu novost – podršku za AirTag druge generacije.

Kao što smo pisali ovog ponedjeljka, novi AirTag dolazi s UWB čipom druge generacije koji podržava značajku Precision Finding, omogućujući pronalaženje izgubljenog predmeta s do 50 posto većeg dometa. Uz to, ima i unaprijeđeni Bluetooth čip s većim dosegom te zvučnik koji je do 50 posto glasniji.

S instalacijom iOS-a 26.2.1 i iPadOS-a 26.2.1 korisnici mogu u potpunosti upravljati novim AirTagom, a Apple u službenim bilješkama o ažuriranju navodi i dodatne ispravke grešaka, no nisu precizirali što su točno popravili.

Ažuriranje je dostupno svim korisnicima iPhonea i iPada u postavkama uređaja.