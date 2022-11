Jeff Bezos kaže da će donirati veći dio svojeg bogatstva

Brojni svjetski milijarderi već su potpisali obećanje da će velik dio svojeg ogromnog bogatstva razdijeliti u dobrotvorne svrhe. Neki će to učiniti kroz razne zaklade i organizacije, jedni za života, drugi nakon smrti – no, svima im je zajednička želja za pomaganjem onima koji u životu nisu imali prilike popu njih, kao i za motiviranjem drugih bogataša da učine isto. Inicijativu The Giving Pedge pokrenuli su Bill Gates i Warren Buffett, jedno vrijeme najbogatiji ljudi svijeta, a do sada je nije potpisao, primjerice, Jeff Bezos, također stalni pripadnih ljestvice najbogatijih milijardera.

Protiv klimatskih promjena i podjela među ljudima

On je ipak protekloga vikenda u intervjuu za CNN izjavio da planira razdijeliti svoje bogatstvo, i to za života. S trenutačnom partnericom Lauren Sánchez, kaže, radi na tome da stvore način kako najbolje donirati Bezosov novac, a da donacije ispune svrhu. Spomenuli su i glavne probleme koje žele svojom donacijom pomoći riješiti. To su prije svega klimatske promjene te inicijative koje imaju za cilj ujediniti čovječanstvo, usprkos dubokim društvenim i političkim podjelama.

Za sada nije sasvim jasno hoće li Bezos potpisati The Giving Pedge ili će svoje obećanje na neki drugi način formalizirati. Isto tako nije rečeno koliki dio bogatstva će biti podijeljen u dobrotvorne svrhe za vrijeme Bezosovog života.

Trenutačno najbogatiji ljudi svijeta Bloomberg Billionaires Index

Osnivač Amazona trenutačno je "težak" oko 124 milijarde dolara i četvrti je najbogatiji čovjek svijeta. Do sada je najavio kako će dati oko 10 milijardi dolara u narednih 10 godina, što čini oko 8% njegove trenutačne financijske vrijednosti. Taj će iznos otići vlastitoj ekološkoj zakladi Bezos Earth Fund.

Gatesov i Buffetov The Giving Pedge za sada broji nekoliko stotina potpisnika, među kojima su Bezosova bivša supruga MacKenzie Scott, Mark Zuckerberg, Michael Bloomberg, Elon Musk, Yuri Milner, Larry Ellison, ali i – zanimljivo – nedavno posrnuli kriptomilijarder Sam Bankman-Fried.