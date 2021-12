Kupac prve karte za svemirski let Blue Origina je osnivač kriptovalute tron i direktor BitTorrenta

Vjerojatno se sjećate da je svemirska kompanija Jeffa Bezosa, Blue Origin, ovoga lipnja bila organizirala aukciju za prvu ulaznicu za svoj svemirski let. Tada je na njoj, među 7.600 ponuda, najviša licitirana cijena bila 28 milijuna dolara, uz troškove same dražbe, pa je nepoznati kupac za kratki let do visine 100 kilometara iznad Zemlje bio platio 29,68 milijuna dolara. U konačnici on, zbog drugih obveza, nije bio na prvom letu s Bezosom i ostatkom ekipe, ali mu je identitet sve do ovoga tjedna ostao skriven.

Razotkrivanje je obavio on sam. Njegovo ime je Justin Sun, on je kineski poduzetnik i osnivač decentralizirane kriptoplatforme Tron, pokretač istoimene kriptovalute (tron, TRX) te direktor tvrtke Rainberry (ranije poznate kao BitTorrent), i društvene mreže Peiwo. Informaciju o tome da je upravo on dao gotovo 30 milijuna dolara kako bi letio Bezosovom raketom objavio je na Twitteru.

Potraga za smislom

U istoj je objavi najavio pokretanje inicijative "Sea of Stars", u sklopu koje će pronaći još pet suputnika koji će s njim, krajem sljedeće godine, napokon biti lansirani raketom New Shepard. Cilj misije je "pronaći viši smisao postojanja" i "istražiti more zvijezda" na svemirskom letu. S obzirom da se radi o letu koji ukupno traje tek nešto više od 10 minuta, traganje za višim smislom morat će im biti prilično brzo…

(1/12)6 months ago, I was lucky enough to win the auction of Blue Origin’s first launch! Today, I announce that I’m launching the "Sea of Stars" campaign, which will select 5 warriors to explore space with me in 2022! @blueorigin @clubforfuture!

Details: https://t.co/uoCCwofsjk pic.twitter.com/gZmPDQ3l5D — H.E. Justin Sun 🅣🌞🇬🇩 (@justinsuntron) December 22, 2021

31-godišnjem Sunu ovo nije prvi puta da je sudjelovao u nekoj medijski istaknutoj i skupoj dražbi. U lipnju 2019. godine dao je 4,5 milijuna dolara za privatni ručak s Warrenom Buffettom, a u svibnju ove godine sudjelovao je i u licitaciji za najskuplji NFT do tada, onaj Beepleov. Kako na toj aukciji njegova ponuda nije bila najviša, očito mu je ostao višak novca, pa je već sljedećeg mjeseca dao najbolju ponudu za kratki let raketom.

"Let u svemir bio mi je san od djetinjstva, a to je i budućnost ljudske vrste. Želim svoju radost podijeliti sa svima u TRON DAO zajednici i s cijelim kriptosvijetom", poručio je kineski bogataš.

Pet ljudi koje će povesti na ovaj put bit će ljudi upravo iz kriptosvijeta, korisnici Tronovih usluga, poduzetnici koji rade s kriptovalutama, kao i barem jedan umjetnik i jedan svjetski poznati celebrity.