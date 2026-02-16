OpenAI zaposlio pokretača OpenClawa

Jedan od viralnih hitova u svijetu umjetne inteligencije posljednjih nekoliko je tjedana fenomen imena OpenClaw, alat koji omogućava izradu osobnih AI asistenata. Njegov autor radit će u OpenAI-ju

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 16. veljače 2026. u 18:33

Prije samo nekoliko je tjedana pokrenuo internetski AI fenomen Clawdbot, da bi mu se život vjerojatno preko noći okrenuo naglavačke. Peter Steinberger, austrijski programer, tada je objavio svoj AI alat koji se može instalirati na bilo koje računalo i postati osobnim asistentom, zakazivati sastanke, slati e-mailove, istraživati, voditi popise zadataka, čistiti inbox i slično, a s njime se komunicira putem nekog od alata za razmjenu poruka. Taj je fenomen u međuvremenu postao viralnim, svi su poželjeli imati lokalnog AI pomoćnika, a zbog niza problema s autorskim pravima prvo je promijenio ime u Moltbot, a potom u OpenClaw, kako se i danas naziva.

"Budućnost je mulltiagentska"

AI pomoćnici postali su i dodatni viralni hit, kad se mislilo da "planiraju pobunu" na mreži Moltbook, a sav taj medijski šušur i slava na društvenim mrežama svojem su autoru donijele i – novi posao. Sam Altman, prvi čovjek OpenAI-ja, najavio je na društvenoj mreži X da će se Steinberger pridružiti njihovom timu i tamo će pomoći u izradi nove generacije osobnih asistenata.

"On je genij s mnogo fantastičnih ideja o budućnosti vrlo pametnih AI agenata, koji međusobno surađuju i ljudima pružaju koristi", kaže Altman za svojeg novog zaposlenika te izražava nadu da će takva rješenja i sami ponuditi u skorijoj budućnosti. Za ljubitelje OpenClawa ovo nije loša vijest – taj će sustav ostati na životu kao projekt otvorena koda, a OpenAI će ga nastaviti podržavati. "Budućnost je multiagentska", kaže Altman.

O velikom se transferu oglasio i sam Steinberger. On kaže da je protekle dane proveo u San Franciscu, u razgovorima s mnogim AI kompanijama, no da je u konačnici zaključio da je OpenAI najbolje mjesto na kojem će moći nastaviti ostvarivati svoje ideje. "Što sam više razgovarao s ljudima tamo, postajalo je sve jasnije da dijelimo istu viziju", objavio je na svojem blogu. Činjenica da je njegov viralni projekt zasnovan na Claudeu nikome očito ne smeta, jer će on ostati nezavisnim.

Kad je riječ o vlastitoj motivaciji, Steinberger kaže da bi OpenClaw mogao postati ogromna kompanija, ali da ga to ne uzbuđuje. Tvrdi da je u duši "graditelj" te da će sada s OpenAI-jem pokušati izraditi AI agenta "koji može koristiti i njegova mama".

 

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi