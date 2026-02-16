OpenAI zaposlio pokretača OpenClawa

Jedan od viralnih hitova u svijetu umjetne inteligencije posljednjih nekoliko je tjedana fenomen imena OpenClaw, alat koji omogućava izradu osobnih AI asistenata. Njegov autor radit će u OpenAI-ju

Prije samo nekoliko je tjedana pokrenuo internetski AI fenomen Clawdbot, da bi mu se život vjerojatno preko noći okrenuo naglavačke. Peter Steinberger, austrijski programer, tada je objavio svoj AI alat koji se može instalirati na bilo koje računalo i postati osobnim asistentom, zakazivati sastanke, slati e-mailove, istraživati, voditi popise zadataka, čistiti inbox i slično, a s njime se komunicira putem nekog od alata za razmjenu poruka. Taj je fenomen u međuvremenu postao viralnim, svi su poželjeli imati lokalnog AI pomoćnika, a zbog niza problema s autorskim pravima prvo je promijenio ime u Moltbot, a potom u OpenClaw, kako se i danas naziva.

"Budućnost je mulltiagentska"

AI pomoćnici postali su i dodatni viralni hit, kad se mislilo da "planiraju pobunu" na mreži Moltbook, a sav taj medijski šušur i slava na društvenim mrežama svojem su autoru donijele i – novi posao. Sam Altman, prvi čovjek OpenAI-ja, najavio je na društvenoj mreži X da će se Steinberger pridružiti njihovom timu i tamo će pomoći u izradi nove generacije osobnih asistenata.

"On je genij s mnogo fantastičnih ideja o budućnosti vrlo pametnih AI agenata, koji međusobno surađuju i ljudima pružaju koristi", kaže Altman za svojeg novog zaposlenika te izražava nadu da će takva rješenja i sami ponuditi u skorijoj budućnosti. Za ljubitelje OpenClawa ovo nije loša vijest – taj će sustav ostati na životu kao projekt otvorena koda, a OpenAI će ga nastaviti podržavati. "Budućnost je multiagentska", kaže Altman.

Peter Steinberger is joining OpenAI to drive the next generation of personal agents. He is a genius with a lot of amazing ideas about the future of very smart agents interacting with each other to do very useful things for people. We expect this will quickly become core to our… — Sam Altman (@sama) February 15, 2026

O velikom se transferu oglasio i sam Steinberger. On kaže da je protekle dane proveo u San Franciscu, u razgovorima s mnogim AI kompanijama, no da je u konačnici zaključio da je OpenAI najbolje mjesto na kojem će moći nastaviti ostvarivati svoje ideje. "Što sam više razgovarao s ljudima tamo, postajalo je sve jasnije da dijelimo istu viziju", objavio je na svojem blogu. Činjenica da je njegov viralni projekt zasnovan na Claudeu nikome očito ne smeta, jer će on ostati nezavisnim.

Kad je riječ o vlastitoj motivaciji, Steinberger kaže da bi OpenClaw mogao postati ogromna kompanija, ali da ga to ne uzbuđuje. Tvrdi da je u duši "graditelj" te da će sada s OpenAI-jem pokušati izraditi AI agenta "koji može koristiti i njegova mama".