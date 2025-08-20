Qualcomm predstavio Snapdragon 7s Gen 4 za mobitele srednjeg ranga

SPECIFIKACIJE Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 Proizvodni proces TSMC 4nm Glavna jezgra 1x Cortex-A720 @ 2,7 GHz Jezgra za performanse 3x Cortex-A720 @ 2,4 GHz Učinkovite jezgre 4x Cortex-A520 @ 1,8 GHz GPU Adreno GPU RAM LPDDR5 @ 3.200 MHz Povezivost 5G (sub-6 GHz), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 Prikaz do 1.300 × 2.900 px @ 144Hz

Qualcomm je predstavio svoj najnoviji SoC srednjeg ranga, Snapdragon 7s Gen 4, koji u usporedbi s prethodnim Snapdragonom 7s Gen 3 ne donosi značajnije promjene u performansama.

Naime, Snapdragon 7s Gen 4 ima isti Kryo CPU s 1+3+4 arhitekturom, a jedina razlika je da je glavna jezgra Cortex-A720 pojačana s 2,5 GHz na 2,7 GHz. Zbog te sitne promjene, iz Qualcomma navode da korisnici mogu očekivati do 7 posto brži rad procesora u svakodnevnim zadacima.

Što se tiče grafike, blago je osvježen i Adreno GPU koji također donosi za 7 posto bolje performanse u usporedbi s prethodnikom, a uz to dolazi i sa značajkama kao što su Adaptive Performance Engine 3.0 i Snapdragon Game Super Resolution, što će svakako biti od koristi onima koji vole igrati mobilne igre.

Snapdragon 7s Gen 4 podržava ultraširoke zaslone rezolucije do 1.300 x 2.900 pri 144 Hz, a novi Spectra ISP omogućuje korištenje kamere do 200 MP i snimanje videa u 4K rezoluciji pri 30 FPS-a, uz podršku za HDR formate kao što su HLG, HDR10 i HDR10+.

Zbog naprednijeg Hexagon NPU-a, poboljšana je i AI izvedba, a dodana je i podrška za jezične modele poput Llame 1B i Qwena 1B, kao i prijevod u stvarnom vremenu. SoC također podržava LPDDR5 RAM do 3.200 MHz, UFS 3.1 pohranu te brzo punjenje putem Quick Chargea 4+. Što se tiče povezivosti, novi SoC nudi sub-6 GHz 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 te podršku za aptX Lossless i aptX Adaptive audio kodeke.

Prvi mobitel koji će ga koristiti bit će najvjerojatnije Redmi Note 15+ Pro.