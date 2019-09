Se-Mark nudi tri Cubot bundle ponude u sklopu back to school akcije

Cubotove mobitele već su više puta do sada recenzirani na Bugu i uvijek su se pokazali kao best buy izbor, a to pokazuje i odabir kupaca na prodajnom mjestu. Se-Mark je stoga odlučio napraviti posebnu Back to school akciju u kojoj uz tri mobitela iz Cubotove ponude nude u paketu dodatni gadget u istoj cijeni.

Ranija recenzija Cubot Quest Lite uređaja govori da se radi o vrlo povoljnom sportskom mobilnom telefonu robusnih karakteristika. Osim što je izdržljiv potpuno vodootporan (IP68) te otporan na prašinu i udarce, nudi i pristojnu konfiguraciju. Ekran je zaštićen Corning Gorilla Glass 5 premazom, ima dijagonalu od 5,0“ i HD razlučivost (720 x 1280). Pokreće ga četverojezrgeni procesor Helio A22, a u njemu se nalazi 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije. Tu su i kamere pristojnih karakteristika te baterija kapaciteta 3000 mAh uz opciju brzog punjenja.

U ovoj akciji svi kupci će uz Cubot Quest Lite dobiti na dar bluetooth zvučnik Jabees beatBOX mini čija je pojedinačna cijena 159 kn. Ovaj kompaktan zvučnik nudi mogućnost do 12 sati razgovora ili do 4 sata puštanja glazbe uz jedno punjenje baterije, a vodootporan je prema IPX4 standardu.

Možete odabrati između dvije varijante – crno-crveni mobitel + zvučnik, ili crni mobitel + zvučnik.

Cijena: 1.199 kn

Cubot P20 je opisan u usporedbi s drugim uređajem. Pokazao se kao mobitel kojeg krasi kvalitetan ekran, baterija visokog kapaciteta i čisti Android. Opremljen ogromnim 6,18-inčnim zaslonom razlučivosti FHD+, koji nudi vrlo dobru oštrinu i svjetlinu. Ima osmojezgreni MediaTekov procesor, 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije. Svakako valja izdvojiti “čisti” tvornički sustav Android 8.0 koji pridonosi brzini rada, te bateriju velikog kapaciteta od 4000 mAh, koja omogućuje 2-3 dana rada. Tu je opcija brzog punjenja 5V/2A, čitač otiska prsta, dva SIM utora, stražnja dvostruka kamera razlučivosti 20+2 MP te prednja selfie kamera od 13 MP.

U paketu dolazi i Cubot V3 pametna narukvica s različitim mogućnostima za praćenje fitness i sportskih aktivnosti. U ponudi su varijanta s crnim i plavim Cubot P20 smartfonom.

Cijena: 1.349 kn

Još jedan sličan paket osim iste Cubot V3 pametne narukvice uključuje smartfon – CUBOT X19, koji se na recenziji pokazao kao uređaj vrlo dobrih performansi i best buy karakteristika. Tu je izvrstan ekran dijagonale 5,93“ i full HD razlučivosti te brz i štedljiv osmojezgreni procesor uz 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije. Cubot X19 ima ugrađenu bateriju kapaciteta 4000 mAh koja nudi prilično dugo vrijeme autonomije. U ponudi su crni te gradijent plavo-zeleni uređaj.

Cijena: 1.399 kn

Kako bi se na vrijeme stiglo svakog jutra u školske klupe, nužna je radio budilica. Ovaj kompaktni „tranzistorčić“ iz Panasonica vrlo je moćan. Podržava DAB, DAB+ i FM radio standarde te bežično spajanje putem Bluetooth konekcije, tako da putem njega možete puštati svoju omiljenu glazbu sa smartfona. Vodootporan je prema IPX3 standardu te mu malo prskanja neće naškoditi. Radi putem strujnog kabela ili na baterije, tako da ga možete koristiti i na otvorenom prostoru. Dimenzije su mu vrlo kompaktne (9 x 14 x 10 cm) te ga možete smjestiti praktički bilo gdje.

Cijena: 399 kn