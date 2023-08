U Kini žele djeci dekretom ograničiti vrijeme provedeno uz ekrane

Kina je još 2019. godine počela uvoditi preporuke i zabrane za mlade korisnike računala i mobitela, počevši s vremenom u kojem oni smiju igrati videoigre. Cilj tih propisa bio je smanjiti ovisnost o videoigrama kod mladih, a krajem prošle godine objavili su i studiju koja je potvrdila uspješnost njihovih mjera: stroga regulativa dovela je do toga da 75% osoba mlađih od 18 godina zaista i provodi manje od tri sata tjedno uz videoigre, objavljeno je tada, a sada službeni Peking ide i korak dalje.

Vladajući su predložili novi zakonodavni okvir prema kojem bi maloljetnicima mogli zabraniti korištenje mobitela, računala, tableta i ostalih pametnih uređaja, odnosno ograničiti im vrijeme provedeno uz ekrane. Plan uključuje i kontrolu sadržaja koji bi bio dostupan određenim dobnim skupinama djece i mladih.

Restrikcije maloljetnicima

Kineska komisija za pitanja kibernetičkog prostora ovoga je tjedna objavila inicijalni plan, prema kojem bi svi elektronički uređaji u toj zemlji ubuduće morali imati i poseban način rada. Kao što do sada neki uređaji imaju "dječji" način rada, tako bi se ubuduće morao ugrađivati i "maloljetnički" mod – a za njegovo aktiviranje i kontroliranje bili bi zaduženi roditelji.

Postavke bi omogućavale podešavanje dobi djeteta, a mijenjale bi se s godinama. Tako bi se različite postavke mijenjale kada djeca napune 3, 8, 12 i 16 godina. Primjerice, mlađi od 8 godina smjeli bi uređaje koristiti do 40 minuta dnevno, oni stariji, u dobi do 16 godina, imali bi pristup sat vremena na dan. Kada navrše 16, pa do 18 godina, smjeli bi elektroničke uređaje koristiti do dva sata na dan. Roditelji bi smjeli podesiti i iznimke za određene aplikacije, kojima bi se smjelo pristupati i duže od propisanoga.

Sukladno uzrastu određivalo bi se i kojim sadržajima koja dobna skupina smije pristupati – počevši s preporukama za isključivo audio sadržaje za najmlađe, preko edukativnih materijala, pa sve do naprednijih sadržaja (poput znanosti, prigodnih vijesti i tome slično) za starije maloljetnike. Svima bi pristup uređajima bio potpuno zabranjen noću, od 22 do 6 sati, svakih 30 minuta podsjećalo bi se na uzimanje pauze, a proizvođači bi morali osigurati i da roditeljska zaštita bude laka za postaviti, ali i da je se ne može lako zaobići.