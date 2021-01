Havit Me I98

SPECIFIKACIJE Bluetooth Bluetooth 5.0 Kodeci SBC Baterija Do 6 h (slušalice) + dodatnih 18 h (kutijica) Konektor USB-C Jamstvo 1 godina

Havit nudi jedne od zanimljivijih bežičnih slušalica u kategoriji do 200 kuna. Imaju dvije istaknutije mane: zbog oblika kućišta, slušalice se nešto teže vade iz kutijice, barem dok vam to ne postane svakodnevna navika pa uhvatite “grif”. Osim toga, prilikom gledanja videa zvuk malo kasni za slikom; ne toliko da bi vas sve zajedno izludilo, ali dovoljno da bude uočljivo. U svakom drugom pogledu radi se o iznenađujuće dobrim slušalicama, mnogo boljima no što bi se iz njihove cijene dalo naslutiti. Kutijica je nešto veća od prosjeka, ali ne možemo ju nazvati glomaznom. Ugrađena baterija ima kapacitet od 420 mAh te može triput napuniti slušalice, čime produljuje autonomiju za 18 sati. Na jednom punjenju slušalice će svirati do šest sati. Punjenje baterije kutijice traje sat i pol, a odvija se preko USB-C porta, što je u ovom cjenovnom razredu sasvim neočekivan, a vrlo dobrodošao dodatak.

Kutijica na prednjoj strani ima nekoliko bijelih LED-ica, koje nas približno informiraju o preostaloj bateriji

Kompaktne slušalice gotovo nimalo ne strše iz ušiju pa su pogodne za korisnike koji preferiraju diskretnije modele. Nose IPX5 klasifikaciju otpornosti na tekućine – drugim riječima, znoj im ne može naškoditi. U ušima su vrlo udobne, a da bi bile i prilagodljive različitim veličinama ušiju, Havit u pakiranju nudi dodatna dva para silikonskih umetaka.

Dodirne kontrole relativno su šlampave. Primjerice, prebacivanje na sljedeću ili prethodnu pjesmu obavlja se držanjem prsta na desnoj, odnosno lijevoj slušalici. Držite li ga prekratko, glazba će biti pauzirana, a ako ga zadržite predugo, slušalica će se isključiti. Još je podržano javljanje na telefonske pozive i prekidanje poziva u tijeku, kao i pozivanje glasovnog asistenta. Namještanje glasnoće zvuka nije izvedivo na samim slušalicama pa ćete za to morati posegnuti za mobitelom.

Zvuk je vrlo solidan, s prilično dubokim basom i nešto naglašenijim srednjim frekvencijama, zbog kojih vokali i neki instrumenti zvuče kao da vam se nalaze vrlo blizu. Istančanije uši čut će da se kod visokih frekvencija, prilikom glasnog slušanja, javljaju artefakti (šum), ali onaj tko kupuje slušalice za 200 kuna, takvim se detaljima zacijelo neće zamarati.