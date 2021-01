Wintory Dual 1 ponajbolje su bežične slušalice u kategoriji do 500 kuna. U svim ključnim aspektima mogu se nositi s višestruko skupljim modelima

SPECIFIKACIJE Bluetooth Bluetooth 5.0 Kodeci SBC, AAC Baterija Do 5 h (slušalice) + dodatnih 25 h (kutijica) Konektor Micro-USB Jamstvo 1 godina

Jedne od najboljih bežičnih slušalica u kategoriji do 500 kuna potpisuje Wintory, proizvođač za kojeg vjerojatno nikad niste čuli – do ovog trenutka, otvoreno priznajemo, nismo ni mi. Kratka verzija ove recenzije? Slušalice Dual 1 odlično zvuče, natprosječno su glasne, imaju kvalitetne mikrofone za telefoniranje, dobre kontrole, dovoljno niske latencije da zvuk ne kasni za slikom prilikom gledanja videa, te su udobne za nošenje. Nedostacima im smatramo Micro-USB konektor za punjenje, umjesto prikladnijeg USB-C porta, te pomalo čudnu estetiku, koja zacijelo neće biti svima prema volji. Ako možete živjeti s te dvije mane, u cjenovnom razredu do 500 kuna jednostavno nema boljeg izbora.

Model Dual 1 tako se zove zbog dvije ugrađene dinamičke zvučničke jedinice u svakoj slušalici. Wintory ne iznosi mnogo informacijama o samim jedinicama, osim da su obje 6-milimetarske, pri čemu je jedna presvučena berilijem, a druga ima kompozitnu dijafragmu. Mnogo važnija od tehničkih specifikacija jest činjenica da one isporučuju zaista izvrstan zvuk, koji kvalitetom nadilazi sve ostale bežične slušalice na ovom testu, ali i dobrano nadmašuje očekivanja od slušalica čija je cijena 380 kuna. Čuli smo bežične slušalice u kategoriji do 1.500 kuna, koje nisu zvučale ni približno dobro poput ovog Wintoryjevog modela. Tonalno se radi o energičnom, čvrstom i moćnom zvuku, koji u području basa seže iznenađujuće duboko i udara vrlo konkretno, bez “repova” koji bi prouzročili tutnjavu ili remetili srednji dio frekvencijskog spektra. Vokali i instrumenti čisti su i detaljni te ostaju posve koherentni u kompleksnijim pjesmama i glazbenim žanrovima. Visoke frekvencije nisu suviše otvorene, što rezultira “intimnijom” prezentacijom, bez velike širine, ali uz zadržavanje dobre razlučivosti i energije zvuka. Čitavo iskustvo dodatno je poboljšano zaista širokim rasponom glasnoće – ovo su jedne od malobrojnih testiranih slušalica koje nismo imali potrebu koristiti pri maksimalnoj dostupnoj glasnoći, već nekoliko “koraka” niže.

Donja polovica kutijice metalna je, a poklopac je poluproziran, kako bismo kroz njega s lakoćom mogli provjeriti je li punjenje slušalica u tijeku

U pogledu kvalitete izrade, slušalice Dual 1 ostavljaju zaista dobar dojam. Čvrste su i robusne, ali i otporne na tekućine, što potvrđuju IPX5 rejtingom. Izvedene su tako da donekle strše iz ušiju – malo, ali dovoljno da neće biti pogodne za korisnike koji žele da su im bežične slušalice što diskretnije. Zvučne cjevčice nakošene su, radi boljeg ulaska u ušni kanal, ali ni na koji način ne narušavaju udobnost nošenja. U paketu se isporučuju tri para silikonskih umetaka pa svatko može (mora!) pronaći onaj koji mu najbolje odgovara.

Na vanjskoj strani jedne i druge slušalice nalazi se višefunkcijska tipka, čija je tvrdoća odlično pogođena pa se može pritiskati bez agresivnog (i neugodnog) nabijanja slušalica u ušni kanal. Jednostrukim pritiskom pauziramo glazbu i odgovaramo na telefonske pozive. Dvostrukim reguliramo glasnoću, a trostrukim pozivamo glasovnog asistenta. Prebacivanje pjesama obavlja se pritiskom i držanjem tipke. Sve zajedno funkcionira glatko i pouzdano.

Kućište kutijice prekriveno je metalom, a poklopac je načinjen od tamne, poluprozirne plastike. Zglob poklopca je dobar; lako ga je otvoriti i ne dolazi do nehotičnog zatvaranja. Prozirnost poklopca nema samo estetsku, već i praktičnu svrhu: kad se slušalice nalaze u kutijici, vidljive su crvene LED-ice na njihovoj vanjskoj strani, koje nam govore da se slušalice pune. Stanje baterije u kutijici okvirno nam opisuju bijele LED-ice na njenoj prednjoj strani. Straga nalazimo Micro-USB konektor za punjenje.

Slušalice su opremljene baterijama kapaciteta od 50 mAh te omogućuju do pet sati bežičnog rada. U kutijici (500 mAh) mogu se napuniti pet puta, stoga se ukupna autonomija kreće oko 30 sati. Punjenje slušalica i kutijice traje oko dva sata.

Pridodamo li svemu spomenutom vrlo dobre mikrofone za telefoniranje, koji glas čine sasvim razumljivim te mu čak uspijevaju dati određenu dubinu, zaključak je jasan – Wintoryjeve slušalice Dual 1 itekako su preporučljive i vrijedne uloženog novca.