SPECIFIKACIJE Bluetooth Bluetooth 5.0 Kodeci SBC Baterija Do 4 h (slušalice) + dodatnih 12 h (kutijica) Konektor Micro-USB Jamstvo 1 godina

Slušalice Streetz TWS-0002 odličan su odabir za ljubitelje basa, koji istodobno žele da su im slušalice što kompaktnije i diskretnije. U donjem dijelu frekvencijskog spektra sežu iznenađujuće duboko, a imaju i zadovoljavajuću udarnost, što cjelokupan zvuk čini punašnim, toplim i nadasve zabavnim. No natprosječna je i reprodukcija srednjih frekvencija – vokali zvuče neočekivano prirodno i ugodno, a u instrumentalnoj sekciji dobiva se solidna detaljnost i pohvalna čistoća zvuka. Visoke frekvencije zaglađene su i vrlo neumarajuće. Cjelokupna reprodukcija neobično je dobro izbalansirana i dopadljiva, što od jeftinih slušalica no name proizvođača zaista nismo očekivali.

Same slušalice imaju gabarite vrha malog prsta. Ta kompaktnost čini ih izrazito čvrstima, ali i udobnima za nošenje. Priložena su dva dodatna silikonska para umetaka za uši, različitih veličina od tvorničkih. Premda se slušalice samo utaknu u uho, bez ikakva dodatnog fiksiranja, nismo naišli na probleme s ispadanjem. Nose IPX6 rejting za otpornost na tekućine pa mogu poslužiti za trčanje i teretanu.

Kutijica nas o preostalom kapacitetu baterije informira pomoću plavih LED-ica, a punjenje samih slušalica naznačeno je crvenim LED-icama

Upravljanje se vrši pomoću tipki, koje prekrivaju čitavu vanjsku stranu kućišta jedne i druge slušalice. Omogućuju nam odgovaranje na telefonske pozive, pozivanje posljednjeg broja, pauziranje glazbe te prebačaj na prethodnu i sljedeću pjesmu. Reguliranje glasnoće mora se obavljati na mobitelu, a nema ni mogućnosti aktivacije glasovnog asistenta. Tvrdoća tipki dobro je pogođena pa su prilično ugodne za korištenje – nećete imati osjećaj da si nabijate slušalice u mozak.

Priložena kutijica za punjenje također je dobro izrađena, bez ikakvih problema sa zglobom poklopca ili jačinom magneta za fiksiranje slušalica. Ugrađena baterija (550 mAh) triput može napuniti slušalice, a slušalice na jednom punjenju pružaju do četiri sata bežičnog rada. Punjenje slušalica traje oko jednog sata, a kutijica se, preko Micro-USB konektora, napuni za dva sata.

Nismo se susreli s kašnjenjem zvuka za slikom prilikom gledanja videa, niti smo imali ikakvih problema s korištenjem mikrofona za telefoniranje.

Ovo je uspio proizvod, s natprosječnom kvalitetom zvuka i izrazitom kompaktnošću kao najvećim adutima.