Monitor Audio Bronze 100 G6 - Promjene na svim poljima

SPECIFIKACIJE Zvučničke jedinice 1” C-CAM visokotonac + 8” C-CAM bas-srednjetonac Frekvencijski odaziv 37 Hz – 30 kHz Osjetljivost/Impedancija 87 dB / 8 Ω Potrebna snaga pojačala 30 – 100 W Dimenzije 376 x 231 x 325 mm Jamstvo 2 godine

Britanski Monitor Audio nedavno je u cijelosti obnovio svoju poznatu i priznatu liniju zvučnika Bronze. Dotična okuplja bookshelfove i floorstandere namijenjene najširim masama, jer im je omjer cijene i performansi takav da ulaze u najuži izbor kad se traže zvučnici koji su sposobni ponuditi pravi hi-fijaški zvuk, a bez bacanja kupca na prosjački štap. Ako ste u posljednjih nekoliko godina tražili najisplativije bookshelf zvučnike do 5.000 kuna, bilo vam je nemoguće zaobići model Bronze 2, koji smo prije dvije godine i sami uvrstili među najbolje zvučnike u klasi. Upravo na njegovo mjesto stigao je novi Bronze 100.

Prednjicom zvučnika dominira 20-centimetarska C-CAM bas-srednjetonska jedinica

Razlike između Bronzea 2 i Bronzea 100 su, kažimo to odmah, drastične. Započnimo s vanjskim gabaritima: dok dimenzije Bronzea 2 iznose 35 x 18,5 x 25,5 centimetara, Bronze 100 broje mnogo izdašnijih 37,6 x 23,1 x 32,5 centimetara te bivaju korpulentniji čak i od KEF-ovih zvučnika Q350, jednih od najvećih (i najboljih) bookshelfova u kategoriji do 5.000 kuna. Bas-refleksni port, koji Monitor Audio naziva HiVe II, s prednjice zvučnika preseljen je straga, a time se oslobodilo mjesto za novu, masivnu, 20-centimetarsku (8”) bas-srednjetonsku jedinicu. Radi se o tvrtkinoj poznatoj C-CAM jedinici, poboljšane geometrije, načinjenoj od legure aluminija i magnezija, i prekrivenoj slojem keramike. Takvom kombinacijom materijala postižu se rigidnost i mala masa membrane, zbog čega ona brzo reagira na podražaje i pročišćena je od distorzija. Iznad golemog bas-srednjetonskog drivera, sakriven iza mrežice s teksturom saća, smjestio se C-CAM visokotonac s pozlaćenom kupolom, veličine 25 milimetara (1”). Spomenuta saćasta mrežica nije ovdje samo radi estetike, već i zbog kvalitetnije disperzije visokih tonova. Monitor Audio također ju koristi kod svojih novih zvučnika iz skupljih linija Silver i Gold.

Zvučnici Bronze 100 izgledaju neusporedivo modernije od svojih prethodnika, osobito kad ne koristimo priložene akustički transparentne mrežice, koje se magnetski hvataju za prednjicu zvučnika i prekrivaju obje spomenute jedinice. Cjelokupna kvaliteta izrade na vrlo je zadovoljavajućoj razini. Zvučničke kutije načinjene su od 15-milimetarskog MDF-a, s četiri dostupna furnira: White (bijeli), Walnut (boja oraha), Urban Grey (sivi) i Black (crni).

Straga nalazimo HiVe II bas-refleksni otvor i terminale, koji podržavaju bi-wiring i bi-amping

Kao što je to bio slučaj kod Bronzea 2, straga nalazimo dva seta terminala, predviđena za dvostruko spajanje na pojačalo (bi-wiring), ili spajanje na dva pojačala (bi-amping). Naravno, ništa vas ne sprečava da ih spojite jednostruko, na jedno pojačalo, poput bilo kojih drugih zvučnika. Jednostavno ćete kabele spojiti na gornje ili donje terminale, koji su tvornički međusobno povezani. Odlučite li se na bi-wiring ili bi-amping, ugrađene premosnice obavezno uklonite.

Bez velikih zahtjeva

Zvučnici imaju deklariranu osjetljivost od 87 dB i traže stereo pojačalo snage između 30 do 100 W. S lakoćom smo ih pogonili pomoću Cambridge Audijeva pojačala CXA60 i Yamahinog AV receivera RX-V483, a “izvući” ćete se i sa slabijim pojačalima, jer smo u oba naša slučaja na raspolaganju imali veću zalihu snage no što bismo ikako mogli iskoristiti, a da ne skinemo žbuku sa zidova. Susjedne kuće. U smislu pozicioniranja, Monitor Audio sugerira da se zvučnici razmaknu između 1,8 i 3 metra te da se eksperimentira sa stupnjem zakreta. Najmanja “dozvoljena” udaljenost od stražnjeg zida jest 20 centimetara, a preporučuje se i da budu barem 90 centimetara udaljeni od bočnih zidova. Ako prostorija ne dozvoljava takvo pozicioniranje te zbog toga dolazi do nekontroliranih udara i brujanja basa, u kutiji ćete pronaći valjke od spužve, koje možete ugurati u stražnje bas-refleksne otvore.

Bijeli finiš jedan je od četiri dostupna. Sa svim varijantama dobivaju se zaštitne, akustički transparentne mrežice, koje se magnetski hvataju za prednjicu zvučnika

Kada su u pitanju performanse, najbolji aspekt ovih zvučnika način je kako reproduciraju vokale. Muški i ženski glasovi zvuče vrlo prirodno, gotovo opipljivo, kao da biste mogli ispružiti ruku i dotaknuti izvođača, kada biste htjeli. Tom dojmu svakako pridonosi lakoća kojom Monitor Audijevi zvučnici grade stereo sliku. Dovoljno ih je postaviti na solidne stalke, razmaknuti na barem dva metra, i blago zakrenuti prema unutra – vokali će se smjesta preseliti iz kutija s vaše lijeve i desne strane u prostor između njih. Zvuk uvjerljivo putuje između lijevog i desnog zvučnika, stoga kvalitetnije snimljeni materijali zvuče zaista prostrano i trodimenzionalno. Kvalitetna reprodukcija srednjetonskog područja čuje se i u vještom baratanju s kompleksnijim elementima, poput višeslojnih gitara i višeglasnog pjevanja, a dobrodošla je i prilikom gledanja filmova i serija, gdje ćete jasno čuti što glumci govore, čak i u vrlo dinamičnim scenama. Visoke frekvencije zadovoljavajuće su detaljne i prisutne, a Monitor Audio očito je htio da tonalnost tih zvučnika bude vrlo neumarajuća, stoga ih je podosta zagladio. Dijelu korisnika u gornjem dijelu spektra moglo bi nedostajati “svjetline” i energije. Što se tiče basa, podijeljenih smo dojmova. Velika, 20-centimetarska bas-srednjetonska jedinica isporučuje ga u velikim količinama, ali je on pomalo neravnomjerno izbalansiran, pa u gornjim dijelovima bas-područja nedostaje punoće i “mesa” koji bi uspijevali parirati grandioznosti isporuke najdubljih tonova. Drugim riječima, najniže frekvencije kod ovih zvučnika zvuče zaista bogato i moćno, ali taj doživljaj iznad 100 Hz donekle jenjava, stoga se na trenutke osjeća nesrazmjer u njegovoj cjelokupnoj reprodukciji.

Radi se o zvučnicima koji su u gotovo svim aspektima vrlo dobri i čija cijena nije nebulozna, ali uz koje smo se rijetko uhvatili u nesvjesnom tapkanju nogom u ritmu glazbe. Nastojte ih poslušati prije kupnje – ovisno o glazbi koju pretežito slušate, sasvim je moguće da će se vama doimati uzbudljivije nego nama. Naravno, u obzir treba uzeti i žustru konkurenciju na polju “povoljnih hi-fi bookshelfova”, gdje Monitor Audijevim zvučnicima društvo prave sjajni zvučnici poput Dali Oberona 3, Q Acousticsovog modela 3030i, KEF-a Q350 i Dynaudio Emita M20. Monitor Audijeve nove uzdanice u ovom odmjeravanju snaga imaju jedan istaknuti adut – jeftiniji su od većine navedenih modela.