NAD Viso HP70 - Puca visoko

SPECIFIKACIJE Izvedba Zatvorene, naglavne Zvučnički driver 40 mm (dinamičke) Povezivost Bluetooth 5.0, 3,5-mm analogno, USB Podržani Bluetooth kodek SBC, AAC, aptX, aptX HD Deklarirano trajanje baterije 15 h Dodatna oprema Putna futrola, audiokabel, Micro-USB kabel, avionski adapter, karabiner, 6,35-mm jack Jamstvo 2 godine

Viso HP70 naziv je najskupljih slušalica u NAD-ovom katalogu, sastavljenom od svega nekoliko probranih modela. Ujedno se radi o tvrtkinim jedinim bežičnim slušalicama. Bez pretjerane filozofije, NAD je smjesta nanišanio sam vrh ponude naglavnih bežičnih modela te se odlučio pokušati izlaktariti za svoje mjesto na tržištu gdje suvereno vladaju Sony, Bose i (odnedavno) Apple. Drugim riječima, osim što su bežične i naglavne, slušalice Viso HP70 također aktivno blokiraju vanjsku buku te su namijenjene korisnicima koji redovito putuju. Takvih, doduše, trenutačno baš i nema, ali valjda će i ta prokleta pandemija jednog dana biti stvar prošlosti…

Bilo kako bilo, slušalice Viso HP70 temeljene su na NAD-ovom žičnom modelu HP50, kojem smo prije nekoliko godina dodijelili nagradu “Bug preporuka”. Dotični nas je oduševio akustičkim performansama i udobnošću, ali ne i kvalitetom izrade – plastične školjke neumorno su škriputale i krckale, što nikako nije dolikovalo slušalicama s cijenom od 2.400 kuna.

Sve kontrole smještene su na stražnju stranu desne slušalice. Dok se ne naviknete na takav njihov položaj, nehotično ćete ih pritiskati prilikom stavljanja i skidanja slušalica

Zadovoljstvo nam je istaknuti da se Viso HP70 u tom smislu ponaša mnogo bolje. Vanjski gabariti i cjelokupni dizajn praktički se nisu mijenjali, ali prilikom manipuliranja slušalicama, više se ne čuje ništa osim laganog naprezanja umjetne kože na jastučićima i obruču. Ušne školjke u ovom su slučaju načinjene od čvrste, mat crne plastike, a metalni nosači slušalica preoblikovani su te čine skladniju cjelinu s obručem. Čitav okvir slušalica iznenađujuće je fleksibilan, što nas je učinilo bezbrižnima prilikom prenošenja – nema rizika da će se u ruksaku savinuti tako da bi im to moglo trajno naškoditi. Ušne školjke mogu se rotirati u rasponu od stotinjak stupnjeva, kao i naginjati. Time se olakšava nošenje slušalica oko vrata, ali i povećava njihova prilagodljivost različitim glavama, a samim time, i udobnost. Za udobnost općenito imamo isključivo riječi hvale – izrazito mekani i dobro podstavljeni jastučići ne uzrokuju nikakvu bol u ušima čak ni prilikom dugotrajnijeg korištenja, a probleme nam nije stvarala ni unutarnja strana obruča, unatoč tome što ima relativno tanku ispunu. Sila pritiska dobro je pogođena; slušalice su posve stabilne, a bez pretjeranog pritiska glave i ušiju.

Fizičke kontrole umjesto senzora

Sve kontrole smještene su na stražnju stranu desne slušalice. Za upravljanje glasnoćom zvuka i prebacivanje pjesama koriste se dvije polugice, koje možemo pomicati prema gore i dolje, nakon čega se automatski vraćaju u središnji položaj. Polugica za glasnoću nalazi se na vrhu, ispod nje je prekidač za uključenje slušalica i aktivaciju ANC-a, a na dnu je druga spomenuta polugica, ona za prebacivanje pjesama. Obje polugice mogu se pritisnuti kao tipka. Pritisnemo li gornju, zvuk će se privremeno isključiti (mute), a pritiskom na donju, pauziramo glazbu i odgovaramo na telefonske pozive, a držanjem aktiviramo glasovnog asistenta. Takav način upravljanja nalazimo bržim i intuitivnijim od senzorskih kontrola, kakve koriste neki izravni konkurenti, ali ipak nije bez mana. Posve konkretno, položaj polugica takav je da ćete ih nehotično pritiskati prilikom stavljanja i skidanja slušalica, barem dok se ne naviknete hvatati ih tako da vam prsti dolaze na gornju i donju stranu ušnih školjaka, umjesto na prednju i stražnju.

Ušne školjke načinjene su od dopadljive mat crne plastike, koja je sklona prikupljanju masnoće s prstiju. Cjelokupna kvaliteta izrade mnogo je uvjerljivija nego na žičnom modelu Viso HP50

Na taj nedostatak se, stoga, moguće naviknuti, ali oko jednog drugog nema pomoći: za punjenje baterije slušalice koriste prahistorijski Micro-USB konektor. Osim što u današnje vrijeme nikome više nije praktično natezati se s Micro-USB kabelom, izostanak USB-C konektora također podrazumijeva nepostojanje ikakve metode brzog punjenja. Trajanje baterije u bežičnom načinu rada iznosi do nekakvih 15 sati, a ovisi o korištenom Bluetooth kodeku, aktivnosti ANC-a te glasnoći slušanja. U tom aspektu izravni konkurenti nude više; Sonyjeve slušalice WH-1000XM4 i Bowers & Wilkinsov model PX7 nude dvostruko dulju autonomiju, a Boseov QuietComfort QC35 II potrajat će oko pet sati dulje od NAD-ove uzdanice.

Dobra vijest je to da se Viso HP70 može koristiti i s posve ispražnjenom baterijom, u pasivnom načinu rada, uz pretpostavku da pri ruci imate izvor zvuka s 3,5-milimetarskim konektorom. Pripadajući ulaz nalazi se na donjoj strani desne slušalice, a kabel se dobiva u kutiji, zajedno s avionskim adapterom, karabinerom, 6,35-milimetarskim jackom, Micro-USB kabelom te dopadljivom futrolom za prenošenje, načinjenom od umjetne kože.

Laptop vam nema 3,5-milimetarski konektor? Nema problema – NAD-ove slušalice rade i preko USB konektora. Jednostavno ih utaknite u slobodni USB port i uključite; pojavit će se na listi zvučnih kartica, i biti spremne za korištenje.

Za ljubitelje basa

Slušalice se mogu rotirati za stotinjak stupnjeva, radi lakšeg prenošenja i nošenja oko vrata

Nesumnjivo najbolji aspekt NAD-ovih slušalica njihova je kvaliteta zvuka. Zvuk im je, kažimo to odmah, drugačiji no što je bio kod žičnog modela Viso HP50, unatoč tome što oba raspolažu vjerojatno istim 40-milimetarskim dinamičkim zvučničkim jedinicama. Već je nakon nekoliko minuta slušanja jasno kako se ovaj put manje razmišljalo o optimalnom balansu i audiofilskoj preciznosti, a više o čistoj zabavi. Model Viso HP70 ima mnogo “obojeniji” zvuk, s izvanredno moćnim basom, pri čemu on nije samo dubok i mesnat, već i izrazito udaran. Ljubitelji basa neće moći skinuti smiješak s lica. Unatoč tome, vokalno područje nije preplavljeno niskim frekvencijama, stoga muški i ženski glasovi još uvijek zvuče prisutno i vrlo ugodno. Štoviše, srednje frekvencije nešto su naglašenije, čime se postiže intimnija prezentacija, u kojoj nema pretjerane širine zvuka, ali ni utapanja glasova i instrumenata u basovima. Sredina frekvencijskog raspona usto je i čista te zadovoljavajuće detaljna, tako da NAD-ove slušalice uspješno reproduciraju i finije detalje. Visoke frekvencije zaglađene su i posve nenametljive; nema nikakva rizika od umora ušiju i mozga, čak ni nakon višesatnog slušanja pri maksimalnoj glasnoći.

Pohvalno je to što ugrađeni Bluetooth 5.0 čip podržava kodeke aptX i aptX HD, uz standardne SBC i AAC. U desnu slušalicu ugrađen je i NFC čip, koji se može iskoristiti za brže uparivanje s mobilnim uređajima.

Na donjem dijelu desne slušalice smjestili su se 3,5-milimetarski i Micro-USB konektori. Micro-USB priključak može se iskoristiti i za prijenos zvuka – zgodno u situacijama kada slušalice želimo spojiti na laptop, a da im ne trošimo bateriju

Zbog načina kako jastučići od umjetne kože okružuju uši i sljubljuju se s bočnim stranama glave, pasivna izolacija buke vrlo je dobra. Aktivno blokiranje buke vrlo je dobro, premda nije posve na razini najboljih konkurenata, pri čemu poglavito mislimo na nedodirljivi Sony WH-1000XM4 – Sonyjeve slušalice izraženije prigušuju zvukove svih frekvencija. Aktivacija ANC-a nema negativnih utjecaja na kvalitetu zvuka NAD-ovih slušalica.

Mikrofoni za telefoniranje u praksi se pokazuju odličnima – glas nam je bio glasan i lako razumljiv, stoga se nismo baš nijednom našli u situaciji da nas sugovornik ne uspijeva razumjeti.

Aspekt u kojem NAD najviše zaostaje za konkurentima, dodatne su mogućnosti, poput automatskog pauziranja glazbe pri skidanju slušalica, ekvilizatora, prijenosa zvuka s mikrofona u slušalice i sličnih. Njih, naime, naprosto nema, a nema ni mobilne aplikacije pomoću koje bismo mogli nadograđivati firmware i upravljati drugim funkcijama slušalica. Takvu vrstu asketizma neki će korisnici vidjeti kao prednost, ali ipak je više onih koji bi cijenili neki od spomenutih dodataka – ili sve nabrojane – osobito kad uzmemo u obzir cijenu od 3.000 kuna.

Sa slušalicama isporučuje se praktična futrola za prenošenje, načinjena od umjetne kože

Tu dolazimo do problema: iako odlično zvuče, udobne su i imaju neke zanimljive mogućnosti, NAD-ove slušalice Viso HP70 skuplje su od svih izravnih konkurenata, a u većini aspekata ne uspijevaju ih nadmašiti, stoga automatski imaju nepovoljniji omjer uloženog i dobivenog. Ako ih uspijete uhvatiti na kakvoj akciji, gdje bi im cijena bila bliže 2.000 kuna, tada ih svakako pokušajte ugrabiti.