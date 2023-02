Mukaab: ogromno saudijsko zdanje zasnovano na hologramima i virtualnoj stvarnosti

Puno je prašine podigao plan Saudijske Arabije za izgradnju grada-zgrade The Line, usred pustinje i u obliku jedne ogromne građevine unutar koje bi bile smještene sve funkcije naselja. Izgradnja linijskog grada već je pokrenuta, a kraljevina ne odustaje od iznenađenja i ambicioznih arhitektonskih projekata. Najnoviji u nizu jest The Mukaab, ogromna zgrada u obliku kocke, koja bi mogla niknuti u samom glavnom gradu, Rijadu. Preciznije, u njegovoj novoj četvrti New Murabba, koja ima postati "namodernije urbano naselje na svijetu".

Zlatna kocka

Mukaab je zamišljen kao jedinstvena svjetska turistička destinacija. Unutar zlatne kocke, s bridom dužine čak 400 metara, ovo zdanje bit će volumenom preko 20 puta veće od Empire State Buildinga, zgrade s kojom se često uspoređuju sve druge građevine. Unutra bi se moglo smjestiti preko 2 milijuna kvadratnih metara iskoristive površine, koja će biti dom različitim sadržajima – od stambenih i poslovnih prostora, preko hotela i ugostiteljskih objekata, pa do raznih turističkih, kulturnih i zabavnih sadržaja.

U promotivnim materijalima govori se kako će Mukaab biti "imerzivna destinacija", u kojoj će se nalaziti hologramske platforme za virtualno transportiranje ljudi u druga okruženja, poput Marsa, morskih dubina ili potpuno izmišljenih virtualnih znanstvenofantastičnih svjetova. Ulazak u ovu bi građevinu tako predstavljao jedinstveno iskustvo, "kakvo još nismo vidjeli", s turističkom ponudom na sasvim novoj razini.

Cijelo će naselje New Murabba biti izgrađeno s ekološkom održivošću na umu, no više pojedinosti o tome, kao niti o mogućim rokovima za početak i dovršetak izgradnje ove ogromne zlatne kocke, za sada ne navode.