Ponovno se aktivirala ruska ideja o reklamnim panoima na nebu, kažu da je isplativa

Prije nekoliko godina jedan ruski startup predložio je da se u nisku orbitu lansiraju maleni CubeSat sateliti u formaciji koja bi podsjećala na matricu LE-dioda ili piksela. Tako posloženi sateliti kružili bi oko Zemlje i, prema potrebi, zakretali svoja zrcala kako bi "palili i gasili" pojedinačni piskel. Rezultat bi bio stvaranje ogromnog nebeskog reklamnog panoa, na kojem bi se iznad naseljenih mjesta mogle ispisivati reklamne poruke.

Bizarna ideja tada je, navodno, imala i prvog zainteresiranog klijenta, koji bi se htio oglašavati na ovaj način, no nakon toga o svemirskim billboardima nismo ništa čuli – sve do sada, kada je o tom projektu napisana i cijela studija. Istraživači ruskih sveučilišta Skoltech i MIPT istražili su ekonomsku isplativost ovakvog projekta, i zaključili da je on – isplativ.

Dobra zarada

U svoje su kalkulacije uračunali troškove izrade satelita, lansiranja, goriva, održavanja u orbiti, kao i potencijalne prihode od oglašavanja iznad velikih gradova. Prema njima, cijela bi misija mogla koštati oko 65 milijuna dolara, a uključivala bi najmanje 50 satelita u formaciji.

Na temelju populacija gradova koje bi se nadlijetalo i broja ljudi koji bi mogli vidjeti oglase, istraživači su došli do toga da bi dnevni prihod od oglašavanja mogao biti oko 2 milijuna dolara. Samim time, cijeli projekt mogao bi se isplatiti u samo mjesec dana, ovisno o tome koliko često bi se sateliti rekonfigurirali, tj. koliko bi se različitih poruka moglo prikazati unutar jednog dana.

Autori ove studije osvrnuli su se i na najčešću kritiku ovakvog projekta – povećanje svjetlosnog zagađenja i ometanje astronomskih promatranja – pa kažu kako to ne bi trebalo nikoga brinuti. Naime, ovo rješenje nema aktivno osvjetljenje, već se koristi zrcalima koje reflektiraju sunčeve zrake. Kao takvo, može funkcionirati samo dok je na tlu relativna tama, a na nebu i dalje ima sunca, što znači da bi svoje reklame u stanju bilo prikazivati u vrijeme svitanja i u sumrak, ne i tijekom pune noći. K tome, oglašavanje na ovaj način namijenjeno je primarno velikim gradovima, gdje je svjetlosno zagađenje ionako intenzivno, zaključuju istraživači.