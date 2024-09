Švedske preporuke o dječjem vremenu provedenom pred ekranima za zdravije odrastanje

"Predugo smo dozvoljavali ekranima i aplikacijama da kradu vrijeme i pozornost po cijenu onoga što znamo da je potrebno da bismo se osjećali dobro. Znamo da korištenje digitalnih medija može imati negativne zdravstvene učinke, uključujući pogoršanje sna i simptome depresije", izjavio je ovoga tjedna švedski ministar zdravstva Jakob Forssmed, prilikom objave njihovih novih smjernica o korištenju ekrana za djecu i mlade.

Od ništa do tri sata

Prema švedskim uputama, koje ministarstvo prvi puta daje na znanje roditeljima, maloljetnici su svrstani u četiri skupine. Najmlađa dobna skupina, ona mlađa od dvije godine, ne bi smjela nimalo biti izložena digitalnim ekranima. Nakon nje dolazi uzrast u dobi od dvije do pet godina, za koji bi najviša izloženost ekranima trebala biti do sat vremena na dan.

Djeca u dobi od šest do 12 godina smjela bi pred ekranima provesti do dva sata dnevno, a oni stariji od njih, pa sve do punoljetnosti, pred ekranima ne bi smjeli provoditi više od tri sata na dan.

U usporedbi s aktualnim stanjem u Švedskoj, a vjerojatno i ostatku svijeta, ova vremenska ograničenja predstavljaju značajno smanjenje vremena koje djeca provode uz različite ekrane. Djeca dobne skupine 9-12 godina u toj zemlji trenutačno u prosjeku provodi oko četiri sata. Oni u dobi 17 i 18 godina, ne računajući školske zadatke, pred ekranima provode čak i više od sedam sati na dan. Stoga je jasno da je određena promjena nužna: "Dječjim se zdravljem plaća cijena profita tehnoloških kompanija", dodao je ministar Forssmed, u nadi da će njihove nove smjernice doprinijeti zdravijem i odgovornijem načinu korištenja modernih tehnologija kod djece.

Roditelji kao uzor

Uz preporuke o ograničenju izloženosti ekranima ministarstvo je izdalo i naputke za roditelje i staratelje, s konkretnim preporukama o tome kako s djecom razgovarati oko vremena provedenoga na društvenim mrežama i općenito uz digitalne uređaje. Među savjetima je i onaj upućen izravno starijima – djeca na vas gledaju kao na uzore, pa niti vi ne biste smjeli pretjerano koristiti ekrane, već ih voditi svojim primjerom. Švedske smjernice također su slične onima Svjetske zdravstvene organizacije, objavljenima prije pet godina.

Osim ovih preporuka, u Švedskoj se već razmatra i zabrana (pametnih) mobitela u osnovnim školama, što je trenutačno sve prisutnija praksa u nas, u Europi i svijetu.