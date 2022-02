Prvi foršpan za Amazonovu adaptaciju Gospodara prstenova prikazan na Super Bowlu

Prva sezona The Rings of Powera moći će se pogledati od 2. rujna 2022. godine na Amazon Prime streaming platformi

Prvi foršpan za The Lord of the Rings: The Rings of Power, Amazonovu adaptaciju Gospodara prstenova, premijerno je prikazan na ovogodišnjem Super Bowlu.

Obožavatelji kultnog serijala napravljenom po romanu J. R. R. Tolkiena, dobili su tako pravu poslasticu, s kojom se očekivano pohvalio i Jeff Bezos na svom Twitteru uz kratak opis – LOTR Super Bowl teaser.

LOTR Super Bowl teaser... pic.twitter.com/YgZ2o4rwCB — Jeff Bezos (@JeffBezos) February 14, 2022

Kao što je već poznato, radnja The Rings of Powera smještena je u Drugo doba, tisućama godina prije događaja u Gospodarima prstenova. The Verge, naime, ističe da će Amazonova serija sažimati neke Tolkienove priče iz Silmarilliona, u kojima se može vidjeti pad Númenora, uspon Saurona i kovanje Prstenova Moći.

U Amazonovoj će se seriji prikazati i neki svima dobro poznati likovi iz Gospodara prstenova, poput Elronda (Robert Aramayo), Galadriel (Morfydd Clark) i Isildur (Maxim Baldry). Osim njih, u seriji će glumiti i mnoga poznata lica kao što su Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Charles Edwards i drugi.

Podsjetimo, Amazon je za realizaciju ove serije morao „duboko zaviriti u džep“, pa su tako potrošili 250 milijuna dolara samo na prava za adaptaciju, dok su za snimanje prve sezone potrošili 462 milijuna dolara.

Prema predviđanjima, snimanje svih pet sezona serije trebalo bi koštati preko milijardu dolara.