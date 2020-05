Top 10 boljih od fikcije - The Last Dance i Cosmos na vrhu liste novih dokumentarnih serija

U prošlim smo mjesecima pisali o kriminalističkoj drami The Outsider, o novoj sezoni Westworlda, te o novom Star Treku u kojem smo ponovno mogli gledati Jean-Luca Picarda. Osim njih, pažnju su privlačile i nove sezone serija kao što su Altered Carbon, Money Heist, Better Call Saul i Ozark. Pisali smo i o seriji Devs (2020) kao najboljoj novoj seriji, što sa sobom povlači i pitanje koje su to serije koje su joj konkurirale? Odgovor možete pronaći u top listi koja u obzir uzima gotovo sve nove serije.

I u odnosu na Devs, na vrhu su izvan konkurencije dvije dokumentarne serije - Cosmos: Possible Worlds, koji govori o prošlosti i budućnosti svemira, i The Last Dance u kojem možemo gledati Chicago Bullse u vrijeme legendarnog Michaela Jordana. Iza njih slijede priče o 9-godišnjoj djevojčici koju strast za novinarstvo vodi k raspletu zaboravljenog zločina; o svijetu trgovine drogom; o lažno optuženom zatvoreniku koji se bori za slobodu nakon što postane odvjetnik unutar zatvora; o sukobu konzervativnih i liberalnih žena po pitanju ženskih prava u Americi 70-ih; o problematičnoj obitelji i roditeljima bez dlake na jeziku; o tinejdžerskim problemima koji eskaliraju zbog novootkrivene supermoći; o nogometu i klasnim sukobima u Britaniji s kraja 19. st.; te o židovskoj obitelji u alternativnoj Americi u kojoj je umjesto Roosevelta za predsjednika izabran Charles Lindbergh, protivnik američke umiješanosti u Drugi svjetski rat.

1. Cosmos: Possible Worlds (National Geographic Channel)

Četrdeset godina nakon što je slavni Carl Sagan inspirirao nove generacije dokumentarnom serijom Cosmos: A Personal Voyage (1980), popularni astrofizičar Neil deGrasse Tyson nastoji postići isto u seriji Cosmos: Possible Worlds (2020); nastavljajući se na Cosmos: A Spacetime Odyssey (2014). Unatoč činjenicama koje nas tjeraju da razmišljamo o tome koliki smo mali dio svemira, deGrasse Tyson vlastiti optimizam prenosi na gledatelja tako što lako razumljivim jezikom govori o nevjerojatnosti postignuća iz povijesti, ali i o budućim međuzvjezdanim pothvatima naše vrste. Posljednja epizoda je izašla 20. travnja, i preostaje samo vidjeti kako će se nositi sa Saganovim Cosmosom koji je s preko 500 milijuna gledatelja u 60 različitih zemalja najgledanija serija američke javne televizije.

2. The Last Dance (ESPN/Netflix)

The Last Dance (2020) je sportska dokumentarna serija koja je u samom vrhu Netflixovih top 10 lista, i na čiju se temu vrte članci i u našim medijima. U seriji pratimo priču o posljednjoj sezoni Chicago Bullsa prije restrukturiranja te košarkaške momčadi. Nakon pobjeda u 1996. i 1997. godini, serija prikazuje borbu za osvajanje trećeg uzastopnog naslova u 1998. godini, koji bi po drugi put donio uspjeh trostruke uzastopne krune iz 1991., 1992. i 1993. godina. The Last Dance posvećuje vrijeme upravi kluba, košarkaškim počecima Michaela Jordana, njegovoj cijeloj eri u Bullsima (1984-1998), ali i drugim članovima momčadi među kojima su Scottie Pippen i naš Toni Kukoč. Zadnja epizoda ove uzbudljive dokumentarne serije izlazi 18. svibnja.

3. Home Before Dark (Apple TV+)

Apple TV+ je debitirao 1. studenog, 2019. godine i Home Before Dark (2020) je njegova najbolja serija do sad. Glavni lik, Hilde Lisko, ima 9 godina i kćer je novinara koji se nakon profesionalne krize u Brooklynu odluči vratiti u rodni grad. Odrasla pod utjecajem istraživačkog novinarstva, Hilde ne posustaje u otkrivanju istine iza incidenta koji se dogodi neposredno nakon njihove selidbe, a koji iza sebe krije puno dublju priču. Lik Hilde Lisko napisan je po uzoru na Hilde Lysiak, danas 13-godišnju djevojčicu koja je ušla u povijest kao najmlađi član Društva profesionalnih novinara u SAD-u. Nju uvjerljivo glumi Brooklynn Prince, i premda su sličnosti sa životom Hilde Lysiak mnogobrojne, sam zločin je ipak fiktivan. Home Before Dark je s prikazivanjem završio 3. travnja.

4. ZeroZeroZero (Amazon Prime)

Priča prati pošiljku kokaina brodom preko Atlantika. Njen put od Meksika do Italije otežaju brojni akteri u borbi za moć. Američka obitelj Lynwood, u vlasništvu tvrtke koja se bavi prekooceanskim prijevozom, je posrednik koji nastoji dostaviti tu pošiljku. No njihov posao zakompliciraju kompleksni odnosi meksičkog kartela i korumpirane vojske, i talijanske mafije koju razdiru unutarnji sukobi. Najbolja odlika serije ZeroZeroZero (2020) su raspleti događaja u kojima ništa ne ode po planu umiješanih aktera, što stvara osjećaj napetosti i autentičnosti. Autentičnost proizlazi i iz toga što je serija adaptacija istoimenog romana, čiji je autor Roberto Saviano. Saviano zbog pisanja o talijanskog zločinačkoj organizaciji Camorra živi pod policijskom zaštitom od 2006. godine. Prve dvije epizode je režirao Stefano Sollima, veteran žanra kriminalističke drame, poznat po seriji Gomorrah (također prema knjizi Saviana; 2014-), te filmovima Suburra (2015) i Sicario 2: Soldado (2018). ZeroZeroZero je s prikazivanjem završio 6. ožujka.

5. For Life (ABC)

For Life (2020) je serija sa zanimljivom kombinacijom zatvorske i odvjetničke tematike. U stopama nagrađivane serije When They See Us (2019), For Life također adaptira priču o krivo optuženoj osobi. Aaron Wallace je lik nastao prema istinitoj priči o Isaacu Wrightu Jr.-u, koji se kao nekvalificirani pravnik (paralegal) u zatvoru borio da dokaže ne samo svoju nevinost, već i nevinost drugih zatvorenika. Unatoč odvjetničkoj dozvoli, Wallace u seriji nailazi na brojne prepreke iza kojih stoje pravila sustava, ali i volja ljudi. To je ono što sa svakom epizodom povećava znatiželju o tome na koji će točno način prevladati u bezizglednoj situaciji. Posljednja epizoda serije izlazi 5. svibnja, a u značajnoj ulozi glumi i 50 Cent, od kojeg je produkcija i krenula nakon susreta s Isaacom Wrightom.

6. Mrs. America (Hulu)

Prvi val feminizma obuhvaćao je prava kao što su pravo na vlasništvo i pravo glasovanja. Serija Mrs. America (2020) prikazuje politički pokret kojim se nastojalo uvrstiti Amandman o Jednakim Pravima u Ustav SAD-a. Taj je pokret djelovao u sklopu drugog vala feminizma u SAD-u, koji je trajao od ranih 60-ih do početka 80-ih godina, a za vrijeme kojeg su u fokusu bila pitanja reproduktivnih prava i pravnih nejednakosti. Ratifikacija Amandmana je među ženama imala i protivnike, a zanimljivo je da najupečatljiviji trenuci u seriji - kroz raspravu, govore i debatu - zasad dolaze s konzervativne strane, koju predvodi Cate Blanchett u ulozi Phyllis Schlafly. Uz disclaimer o fiktivnim scenama i dijalozima, serija prikazuje stvarne osobe i događaje iz povijesti. Do sad je izašlo pet epizoda, a serija završava 27. svibnja.

7. Breeders (Hulu)

Breeders (2020) je situacijska komedija o roditeljima koji jedva izlaze na kraj sa svojom djecom. Unatoč tome što roditelji u seriji znaju kako treba postupati s djecom i imaju dobre namjere, njihovo je strpljenje kratko zbog umora i frustracija. Osim što glumi oca, Martin Freeman (Cargo, Fargo, Sherlock) je i jedan od tvoraca serije. Prema njegovoj izjavi, u stvarnom životu je još ekstremniji. Dok su jedni prekomjerno ushićeni vjernim prikazom roditeljskog pakla, drugi joj gledatelji daju loše ocjene zbog silnog psovanja. Ipak, ta vulgarnost ima dvije olakotne okolnosti. Prva je ta što britanski humor na čudan način savršeno odgovara ovakvom tipu komedije, a druga je ta da su maloljetni glumci bili micani sa seta kada je trebalo snimiti psovke. Epizode su kratkog 20-minutnog formata, a posljednja je izašla 27. travnja.

8. I Am Not Okay With This (Netflix)

Sa samo sedam 20-minutnih epizoda ispunjenih coming-of-age dramom i komedijom, I Am Not Okay With This (2020) je među izabranim serijama najpristupačnija za pogledati. Priča prati tinejdžerske probleme Sydney Novak (Sophia Lillis) koje dodatno zakomplicira otkriće vlastitih psihokinetičkih moći. Serija je adaptacija istoimenog stripa čiji je autor Charles Forsman, koji je napisao i grafički roman The End of the F***ing World, također adaptiran u seriju. Iako se serija uglavnom bavi plitkom problematikom, prikazanom kroz nezrelo ponašanje, zaplet na samom kraju serije transformira dotad viđeno u neočekivano solidnu origin priču jedne osobe sa supermoćima. Serija je u cijelosti objavljena 26. veljače.

9. The English Game (Netflix)

Teško je zamisliti da je nogomet jednom bio igra u kojoj su pobjeđivali samo timovi čiji su igrači bili iz visoke klase. No, kao što se ističe u seriji, radnička je klasa bila prezauzeta radom i spavanjem da bi imala vremena za vježbu. Bez treninga jednostavno nisu imali izgleda. Priča je smještena u Englesku 1879. godine, u ranim godinama FA kupa, dok je nogomet još bio amaterski sport. Suprotno pravilima organizacije o nedozvoljenoj profesionalizaciji igre, radnički klub ulaže novac u dolazak dva vješta igrača. Izgledi za prvu pobjedu u povijesti jednog radničkog tima počinju otvarati mnoga pitanja o budućnosti nogometa. The English Game (2020) završava zadovoljavajuće, no serija mnogima neće odgovarati zbog loše ravnoteže u priči - premalo igre, a previše klasne borbe. Serija je u cijelosti objavljena 20. ožujka.

10. The Plot Against America (HBO)

Najbolji dio serije nastale po istoimenom romanu Philipa Rotha (2004) je njena premisa - u alternativnoj povijesti, Franklin D. Roosevelt je izgubio izbore od Charlesa Lindbergha čija je politika nemiješanja u Drugi svjetski rat sugerirala priklonjenost nacističkoj Njemačkoj i time širom otvorila vrata anti-semitizmu u SAD-u. Za razliku od naslova koji sugerira barem donekle napeti triler, The Plot Against America (2020) je s razlogom posljednja na listi, kao sterilna serija koja prati svakodnevicu židovske obitelji na čijem je čelu Herman Levin (Morgan Spector). Najveći trag u praznini ostavlja Hermanovo takoreći neugodno razmišljanje naglas. Kritika novonastale situacije postaje Hermanova životna preokupacija. No Herman ustvari ne čini ništa, osim što tjeskobom i nervozom narušava život svoje obitelji. One koji ne znaju što očekivati bi kulisa mogla mamiti do samog kraja, no početak predstave neće dočekati. Serija je s prikazivanjem završila 20. travnja.

Ako na listi novih serija niste pronašli baš onu koju gledate, slijedi kratki dodatak. Među preostalim novim serijama, one koje će odgovarati tek određenoj publici su Dispatches from Elsewhere (AMC), Feel Good (Netflix), High Fidelity (Hulu), Never Have I Ever (Netflix), Normal People (Hulu), Outer Banks (Netflix), Run (HBO) i Unorthodox (Netflix), dok prag zanimljivosti nisu prošle serije Amazing Stories (Apple TV+), Defending Jacob (Apple TV+), Motherland: Fort Salem (Freeform), Penny Dreadful: City of Angels (HBO), Tales From the Loop (Amazon Prime), The Innocence Files (Netflix) i World On Fire (PBS).