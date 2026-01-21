Bivši CEO Googlea: Europa mora ulagati u AI ili će postati ovisna o Kini

Bivši izvršni direktor Googlea upozorava da će Europa, ako ne izgradi vlastite open source AI modele i ne riješi problem cijena energije, na kraju koristiti kineske tehnologije.

Europa mora hitno investirati u vlastite laboratorije za umjetnu inteligenciju otvorenog koda i pozabaviti se rastućim cijenama energije, inače će se vrlo brzo naći u poziciji ovisnosti o kineskim modelima, izjavio je bivši izvršni direktor Googlea i tehnološki investitor Eric Schmidt.

"U SAD-u, tvrtke se uglavnom okreću zatvorenom kodu, što znači da će se njihovi modeli kupovati i licencirati. Istovremeno, Kina u svom pristupu uglavnom koristi otvorene modele i otvoreni kod. Ako Europa nije spremna potrošiti mnogo novca na europske modele, na kraju će koristiti one kineske. To vjerojatno nije dobar ishod za Europu“, rekao je Schmidt.

Mnogi popularni AI modeli, poput Googleovog Geminija i ChatGPT-a tvrtke OpenAI, zatvorenog su koda. To znači da tvrtke koje su ih razvile ne čine temeljni kod dostupnim za preuzimanje ili analizu. Iako takav pristup može ponuditi jednostavnije i ujednačenije korisničko iskustvo, općenito je skuplji i manje fleksibilan. S druge strane, kako prenosi Bloomberg Business, Kina predvodi u razvoju takozvanih "open-weight" modela, koji nude znatno veću transparentnost i mogućnost prilagodbe.

Kako bi se uspješno natjecala u globalnoj utrci za razvoj naprednijih AI modela i agenata, Europa se mora suočiti s još dva velika izazova - visokim cijenama energije i potrebom za izgradnjom više podatkovnih centara koji su ključni za treniranje ove tehnologije. Schmidt, koji je inače suosnivač tvrtke za podatkovne centre usmjerene na rješavanje ogromnih energetskih zahtjeva AI infrastrukture, već je ranije izrazio zabrinutost zbog utjecaja umjetne inteligencije na opskrbu električnom energijom i u SAD-u.

Europa, koja je u tehnološkoj utrci za razvoj umjetne inteligencije uvelike zaostala za američkim i azijskim konkurentima, počela je usmjeravati resurse u izgradnju podatkovnih centara i primjenu tehnologije, iako u znatno manjem opsegu od Silicijske doline. Vodeći europski startup u području umjetne inteligencije je francuski Mistral AI. Tvrtka sa sjedištem u Parizu procijenjena je na 11,7 milijardi eura u krugu financiranja prošle godine. Ipak, to je tek djelić vrijednosti tvrtke OpenAI, čija se vrijednost procjenjuje na više od 500 milijardi dolara.