Warner Music Group je sklopio dogovor za stvaranje AI verzija svojih glazbenih izvođača

Warner Music Group (WMG) sa tehnološkim startupom Suno započinje glazbeni projekt koji će se temeljiti na umjetnoj inteligenciji – i to samo godinu dana nakon što je protiv iste tvrtke podignuo tužbu. U sklopu nagodbe, Warner će korisnicima omogućiti stvaranje AI-generirane glazbe na platformi Suno koristeći imena, likove i glasove umjetnika koji prethodno pristanu sudjelovati u programu.

Warner je, uz Sony Music Entertainment i Universal Music Group, jedan od glazbenih divova koji su prethodno tužili Suno i njemu sličnu platformu Udio, primarno zbog sveopće zabrinutosti o narušavanju i plagiranju rada glazbenih autora i izvođača. Diskografske su kuće ove platforme optužile da zarađuju kopirajući već postojeće pjesme, tvrdeći da platforme proizvode glazbene zapise koji se uopće ne razlikuju od radova stvarnih umjetnika te su ih vidjele kao prijetnju postojećem glazbenom ekosustavu.

Iako nije otkriveno na koji način, umjetnici koji pristanu sudjelovati u projektu bi, uslijed ovog dogovora, navodno trebali imati "potpunu kontrolu" nad tim kako se i u koje svrhe koriste njihov lik i glazba. S početkom već sljedeće godine, Suno će na svojoj AI glazbenoj platformi uvesti nove napredne modele koji će korisnicima omogućiti stvaranje glazbe već na temelju jednostavnih opisa, a preuzimanje audio zapisa će biti omogućeno uz plaćanje (svaki će stupanj pretplate omogućiti ograničen broj preuzimanja mjesečno).

Umjetna glazba bez oznake za AI

Novonastali partneri ističu kako se radi o dogovoru koji će otvoriti nove horizonte u glazbenom stvaralaštvu te da će kreativna zajednica biti nagrađena, a u svakom se slučaju radi o koraku prema prijeko potrebnoj transparentnosti. Naime, trenutno i dalje ne postoji zakon koji bi obvezao glazbene platforme da označe sadržaj generiran umjetnom inteligencijom, pa su neke, poput Deezera, pokrenule vlastite alate za otkrivanje i označavanje AI–generirane glazbe.

Prošli je tjedan Deezer objavio da je gotovo trećina novog glazbenog sadržaja na platformi u potpunosti AI–generirana, a radi se o oko čak 50 000 pjesama dnevno. Spotify je također najavio filtriranje "spam" sadržaja kako bi korisnike zaštitio od nekvalitetnog sadržaja, pa je u protekloj godini s platforme uklonjeno čak 75 milijuna pjesama.

Ovakvi će dogovori u budućnosti pokazati može li se korištenje umjetne inteligencije za stvaranje glazbe držati pod kontrolom.