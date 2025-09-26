Whitney Houston opet na turneji: AI "oživio" legendarni glas

Koncertna turneja "The Voice of Whitney" donosi legendarni vokal ponovno pred publiku, zahvaljujući AI tehnologiji koja je izolirala njezin glas iz starih snimaka za nastupe sa simfonijskim orkestrom

Legendarni glas Whitney Houston ponovno se vratio na pozornicu. Projekt nazvan "The Voice of Whitney: A Symphonic Celebration" donosi legendarne vokalne izvedbe pjevačice u koncertne dvorane diljem američkih gradova. Serija koncerata tijekom naredna će dva mjeseca prenositi obožavatelje u glazbeni svijet američke pjevačice – simfonijski orkestri nastupat će uživo uz njezine vokale dobivene novom metodom te uz prikaz rijetkih arhivskih snimki.

Tehnologijom "oživljen" glas

Kako bi se ovaj jedinstveni nastup ostvario, Zaklada Whitney E. Houston i njihovi kreativni partneri trebali su izolirane vokalne dionice iz njezinih pjesama. Međutim, mnoge od ključnih originalnih višekanalnih snimaka više im nisu dostupne, što je predstavljalo značajnu tehničku prepreku pri realizaciji ideje. Potom su se obratili AI kompaniji Music AI, vlasniku platforme Moises, koja koristi umjetnu inteligenciju za odvajanje pojedinih instrumenata i vokala sa snimaka.

Koristeći napredne algoritme te platforme, uspješno su izdvojili vokale Whitney Houston iz njezinih pjesama, stvarajući zvuk gotovo studijske kvalitete. To je omogućilo kreativnom timu ostvariti izvornu viziju, kojom će odati počast njezinoj ostavštini. "Morali smo izolirati Whitneyin glas s potpuno miksanih snimaka bez ugrožavanja emocionalne snage njezine izvedbe. Ovakav koncert jednostavno ne bi bio moguć prije pet godina, prije nego što je tehnologija odvajanja dionica dosegla preciznost koju sada možemo isporučiti", poručuju iz Moisesa.

Plakat za koncertnu turneju "The Voice of Whitney"

Pat Houston, upraviteljica ostavštine slavne pjevačice, naglasila je važnost pravilnog pristupa projektu: "Znali smo da se ovo mora napraviti kako treba. Moises i naš partner Park Avenue Artists uzdigli su ideju sa srcem, pažnjom i kreativnom izvrsnošću koju je Whitney uvijek utjelovljivala. Rezultat je nešto uistinu posebno: dar dugogodišnjim obožavateljima i snažan uvod za novu generaciju koja otkriva njezin glas."

Promišljena upotreba AI-ja

Projekt služi kao primjer kako nasljednici umjetnika mogu kreirati nove doživljaje promišljenom upotrebom AI tehnologije. Iz kompanije Park Avenue Artists najavljuju da je "The Voice of Whitney" tek prva od nekoliko planiranih suradnji koje će koristiti umjetnu inteligenciju za "oživljavanje" rada pokojnih umjetnika. Cilj svih suradnji je, kažu, pomoći i drugim nasljednicima umjetnika u stvaranju glazbenih iskustava osnaženih umjetnom inteligencijom, uz puno poštovanje prema originalnom djelu. Tvrtka Music AI nastavit će suradnju na budućim projektima, pružajući pristup naprednim audio modelima koji nadilaze one dostupne u njihovoj javno dostupnoj aplikaciji Moises.

Sličnom metodom izdvajanja glasa poslužili su se i legendarni Beatlesi, koji su iz demo snimke izdvojili vokal Johna Lennona te tako snimili novu pjesmu "Now and Then", posljednju pjesmu tog benda u povijesti – za što su čak dobili i Grammyja.