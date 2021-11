Veliki test besplatnih antivirusnih programa, Alder Lake procesora i SSD-ova

Za kraj ove godine pripremili smo vam sadržajno ekstremno bogat broj. Kao da su nas sve moguće nedaće, kroz koje svi zajedno brodimo, potaknule da damo najbolje od sebe u trenucima kada se opraštamo od još jedne teške godine. Naravno, nije samo do nas – već se izgleda na isti način, svem zlu usprkos, bori i informatička industrija, pa zato i imamo dobrih tema kojima možemo Bug napuniti do vrha.

Početkom studenoga Intel je započeo s distribucijom Alder Lakea, svog procesora 12. generacije. Bio je to iznimno značajan trenutak za njih, jer iako su vodeći svjetski proizvođač procesora, već godinama "gutaju prašinu" koja se diže iza zahuktale konkurencije. Vjerojatno je većini naših čitatelja dobro poznato kako su zapeli s razvojem novih arhitektura, jer su probili sve planirane rokove za prelazak s 14-nanometarskog na 10-nanometarski proizvodni proces. To se trebalo dogoditi još 2016. godine, ali nije… Što se sve događalo od onda do danas i kako ih je AMD prestigao zahvaljujući Zen arhitekturi (predstavljenoj početkom 2017.), saznat ćete u Denisovom opširnom osvrtu, koji prethodi testu čak tri Alder Lake procesora. I nije ih usporedio samo međusobno, već i s najnovijim AMD-ovim Ryzenima, kako biste dobili kompletnu sliku o tome što je Intel uspio napraviti usvojivši princip iz svijeta ARM procesora – kombiniranja različitih jezgri.

Novi procesori Alder Lake donose hrpu noviteta i performanse kojima se Intel vraća u ravnopravnu bitku s AMD-om. Uspjeli smo nabaviti nekoliko modela za test, uključujući i cjenovno najatraktivniji Core i5-12600K (str. 18)

Na našem forumu neki su nam prigovarali zašto ne pišemo više na web-portalu o procesorima Alder Lake, ali kao što smo već prije objašnjavali – premalo smo tržište da bi Intel tetošio specijalizirane medije i osigurao im uzorke i prije službene objave. Kao što vidite, uspjeli smo doći do novih procesora iz sva tri ranga, ali kako se to dogodilo tek nekoliko dana nakon što su vodeći svjetski portali već objavili svoje prve dojmove, odlučili smo da sve procesore prvo pažljivo testiramo i onda objavimo u Bugu, kao u dobra stara sporovozna vremena.

Uz procesore, nabavili smo i nekoliko najnovijih matičnih ploča sa Z690 čipsetom, pa imate priliku upoznati i što sve novo one donose, kako su koncipirane, a i kakav dojam su ostavile. Dugo već nije bilo nekog novog, uzbudljivijeg, hardvera namijenjenog desktop računalima, pa je ova Intelova objava pravo osvježenje. Nadamo se samo da neće biti problema s dostupnošću.

U temi broja bavimo se sigurnošću i besplatnim antivirusnim programima. Matija Gračanin priredio je mnogo korisnih savjeta i uputa, dajući prostora i AV rješenjima za mobitele, problematici ransomwarea, integriranim sigurnosnim rješenjima u Windowsima 10 i Windowsima 11, savjetima što učiniti nakon što se računalo zarazi… Naravno, detaljno su opisani najbolji antivirusni programi te ocijenjeni nakon testiranja. Standardna naša tema, pripremljena na svjež i kreativan način.

Imamo još dva velika hardverska priloga. Prvi je hard-test NVMe SSD-ova kapaciteta 1 TB, koji su vjerojatno najčešći odabir pri kupnji novog računala. Testiranje na istoj konfiguraciji daje usporedive rezultate, što će biti korisna informacija svima koji si planiraju nabiti novi ili dodatni SSD. Denis je, uz osnovne performanse, testirao i neke druge stvari, recimo, poput zagrijavanja prilikom maksimalnog opterećenja.

Drugi veliki hardverski test bavi se Omnicharge naprednim powerbankovima, koji mogu poslužiti i kao univerzalni punjači za sve vrste prijenosnih uređaja. Baksa se specijalizirao za punjače, pa ih je i ovaj put detaljno secirao.

Sve češće se i u mainstream medijima piše o NFT-u, ponajviše zbog nevjerojatnih prodajnih cijena (što je, pak, tema za sebe), ali ustvari, malo ljudi uopće zna o čemu se radi. Nedavno je Ivan Šarić, poznati komičar (i dio stalne postave Bug Future Showa), na svom Instagramu objavio kako je kupio NFT jednog stripa, da bi potom svoje pratitelje pitao – znaju li uopće što je NFT? Anketa je pokazala da ih 83% nema uopće pojma o čemu govori.

Zato smo mi angažirali Ivana Vorasa, eksperta za blockchain tematiku, da vam prvo objasni što je to token, pa onda što je NFT, a potom i opiše kako ga i sami možete napraviti te onda i prodati. Odnosno, ponuditi na nekoj od specijaliziranih tržnica, a sada, hoćete li ga doista i prodati, malo je teže reći… U svakom slučaju, kako su kriptovalute postale naša svakodnevica, sasvim je izvjesno da će i NFT-i malo duže biti aktualna tema.

I za kraj, ne samo uvodnika, već i ovog broja – dočekat će vas vodič za kupnju božićnih darova, jasno, namijenjenih geekovima. To je naš već tradicionalni prosinački sadržaj, pa se zabavite pregledavajući što se sve nudi u domaćim trgovinama, a možda dobijete inspiraciju da nešto od predloženog kupite dragoj osobi, a kao što i inače sugeriram, zašto ne i sebi samima?

Detaljan sadržaj novog Buga možete pronaći na ovoj stranici, pretplatnicima (na tiskano ili digitalno izdanje) dio tema je već na webu i od prije dostupan, a sada su i sve ostale online. Od danas se tiskani broj može nabaviti i na kioscima.

Omnichargeove snažne powerbankove podvrgnuli smo "spravi za mučenje" – elektronički otpor vukao je 10, 60 pa čak i 100 W snage, sve dok nije iscijedio i zadnju kap energije iz spojenog powerbanka (str. 96)