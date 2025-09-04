Čini se da YouTube počinje blokirati članove obiteljske pretplate izvan kućanstva

Osim što žele dokinuti "varanje" preko VPN-a i aktivno rade na suzbijanju blokiranja oglasa, u YouTubeu su počeli pauzirati obiteljske pretplate onima koji ih dijele s vanjskim članovima

Sandro Vrbanus četvrtak, 4. rujna 2025. u 13:32

Stopama Netflixa, HBO-a i Disneya, koji na svojim streaming servisima ne dozvoljavaju dijeljenje lozinki izvan primarnog kućanstva, polako je krenuo i YouTube. Neki pretplatnici na njihov YouTube Premium u obiteljskom paketu počeli su dobivati obavijesti o tome da će im pretplata biti zaustavljena – jer je otkriveno da servis koriste na drugoj lokaciji od one za koju njihovi sustavi zaključe da je primarna.

Sve teže do jeftinog Premiuma

Dakle, počeli su s rigoroznijom primjenom svojih općih uvjeta korištenja, u kojima stoji da članovi obitelji, njih do pet, smiju gledati sadržaje u okviru obiteljske pretplate, ali samo ako žive u istom kućanstvu. Ta bi promjena mogla mnogim pretplatnicima loše sjesti, pogotovo onima koji su obiteljsku pretplatu dijelili između više kućanstava i tako si smanjivali troškove. Po novome, svi vlasnici povezanih korisničkih računa moraju živjeti pod istim krovom kao i onaj koji pretplatu plaća.

Prva blokiranja pretplatnika izvan matičnog kućanstva pojavila su se otprilike istodobno kad je YouTube počeo na nekim tržištima testirati opciju pretplate za dva korisnika, uz standardne osobne i obiteljske pakete. Privremeno blokiranima omogućava se gledanje sadržaja, ali na način kao da nemaju pretplatu te im se daje 14 dana da razriješe situaciju – izađu iz obiteljskog paketa ili kupe vlastitu pretplatu. Nakon toga račun bi im mogao biti blokiran.

Ovaj potez samo je nastavak sve strožih mjera za suzbijanje "ilegalaca", odnosno korisnika koji su preko VPN-a gledali YouTube Premium po povoljnijim cijenama, ili pak onih koji koriste razna rješenja za blokiranje oglasa. Netflixu se stroža kontrola isplatila kroz povećanje broja pretplatnika i posljedično prihoda. Vrijeme će pokazati je li YouTube u isto tako snažnoj poziciji da može na ove načine uvjetovati plaćanje dodatne pretplate – ili će pak ovo otjerati pretplatnike s te platforme.

YouTube Premium u Hrvatskoj košta 9,55 eura za osobnu ili 18,99 eura mjesečno za obiteljsku pretplatu, koju može koristiti do pet osoba iz istog kućanstva.



