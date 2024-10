SkyShowtime uveo Premium pretplatu s 4K rezolucijom i za više uređaja

Najmlađi streaming servis na našem tržištu nakon nešto više od dvije godine ponovno mijenja ponudu pretplatničkih paketa, no ovog puta nije riječ o poskupljenju već o širenju ponude za zahtjevnije

SkyShowtime je zajednički projekt američkih Comcasta i Paramount Globala, najnoviji je streaming servis dostupan u Hrvatskoj, gdje je stigao u prosincu 2022. godine. U svojoj ponudi ima TV serije i filmove iz kataloga povezanih izdavača kao što su Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock. Na tržište ovog dijela Europe proširili su se tako što su odjednom ušli u cijelu regiju, od Albanije i Rumunjske do Poljske, a u Hrvatskoj su bili ušli s konkurentnom cijenom mjesečne pretplate od 5,99 eura.

Nakon nešto više od godine dana, u veljači ove godine, pokleknuli su pred trendom uvođenja paketa s reklamama, pa im od tada pretplata Standard s oglasima košta 4,99 eura, a "obična" je poskupjela na 7,99 eura. Od ovog tjedna na te se dvije pretplatničke opcije nadograđuje i treća, namijenjena naprednim i zahtjevnijim korisnicima, dok postojeći paketi neće doživjeti promjenu cijena.

Premium s 4K

Opcija Premium kod servisa SkyShowtime donosi iskustvo gledanja svih sadržaja bez reklama, ali i odabranih naslova u 4K UHD rezoluciji. Pretplatnicima će biti omogućeno i gledanje sadržaja na do pet uređaja u isto vrijeme te istodobno preuzimanje do 100 sadržaja za gledanje offline. (Standardni plan omogućava tek HD rezoluciju, gledanje na dva uređaja i preuzimanje do 30 naslova).

Za ovu naprednu opciju pretplatnici će morati izdvojiti 9,99 eura mjesečno, dok će plaćanjem polugodišnje (39,49 €) ili godišnje (78,99 €) pretplate moći uštedjeti oko trećinu iznosa. U tom će ih slučaju Premium pretplata koštati 6,58 eura na mjesec, no uz jednokratno plaćanje unaprijed.

Za nove pretplatnike trenutačno je dostupna i promocija, u kojoj će ih pretplata Standard tijekom prva dva mjeseca stajati samo 1,99 € na mjesec, a moguće ju je aktivirati do 9. prosinca.