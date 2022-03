Kako komunicirati s izvanzemaljcima? NSA ima plan

Američka Nacionalna sigurnosna agencija NSA jedna je od najtajnovitijih obavještajnih organizacija u svijetu, za koju se dugo vremena nije smjelo znati niti da postoji, pa su je prvih godina u šali zvali i "No Such Agency". U svojem radu NSA se bavi uobičajenim obavještajnim poslovima, špijuniranjem i prisluškivanjem, skupljanjem podataka i ostalim tajnovitim aktivnostima. No, sudeći prema nedavno deklasificiranom dokumentu, stručnjaci NSA bave se i promišljanjima o tome kako bi ljudi mogli efikasno komunicirati s izvanzemaljcima, i kako bi nas izvanzemaljska inteligentna civilizacija mogla pokušati kontaktirati.

"Nismo sami u svemiru"

Spomenuti dokument naslovljen je "Komunikacija s izvanzemaljskom inteligencijom" i odnedavno je javno dostupan na stranicama agencije NSA. Dokument započinje izravnom tvrdnjom "Nismo sami u svemiru", koju potkrepljuje izračunom radioastronoma Bernarda Lovella. On je, naime, izračunao da samo u našoj galaksiji ima najmanje 100 milijuna zvijezda oko kojih postoje planeti s povoljnom kemijom, veličinom i temperaturom koje mogu potaknuti organsku evoluciju – a ta procjena je minimum, čak i uz razinu pogreške od 5000%.

Uzmemo li u obzir da je naša galaksija samo jedna od njih barem milijardu u vidljivom svemiru, broj mogućih mjesta za nastanak života je, kažu, astronomski. NSA potom citira i Drakeovu jednadžbu i Fermijev paradoks sublimiran u pitanju "Gdje su svi?". Uzevši u obzir sve što znamo o svemiru, ispada da sigurno u njemu nismo sami, pa se potom prelazi na analizu mogućeg kontakta s drugom inteligentnom civilizacijom.

Analiza nastala 1975.

Kada bi nas "oni" pokušali kontaktirati, vjerojatno bi nam slali signale koje je lako razlučiti od ostale kozmičke radio buke. Mogli bi slati signale u serijama vezanima za prirodne ili proste brojeve, a mogli bi se poslužiti i matematičkim konceptima, geometrijskim oblicima ili nekim sličnim simbolima. Nakon toga uslijedile bi vjerojatno "jezične lekcije", tj. upute kako dešifrirati njihov, očekivano superioran, način komunikacije.

Hipotetska poruka kakvu bismo mogli primiti iz svemira

NSA se slaže i sa znanstvenicima iz 1960-ih godina, koji su pokušali izvanzemaljske signale "slušati" na frekvenciji slobodnih atoma vodika (1420.405752 MHz) valne duljine 21 cm, koja može proći kroz Zemljinu atmosferu. Pretpostavlja se da bi značaj ove frekvencije bio poznat naprednim inteligentnim bićima, kao što je to i nama, kao i da bi je mogli pokušati iskoristiti za međusobno sporazumijevanje.

Kao pokušaj slične radiokomunikacije iz smjera Zemlje prema svemiru, ovaj dokument navodi i slanje poruke s teleskopa Arecibo. U tekstu piše kako je ona poslana "prošle godine", što ovu analizu NSA smješta u davnu 1975. godinu. Primi li netko poruku iz Areciba u zvjezdanom klasteru M13 i na nju odmah odgovori, odgovor možemo očekivati kroz 48 tisuća godina (dan ili dva više ili manje, u šali pišu stručnjaci NSA).

Raditeleskop Arecibo 1974. i poruka tada poslana u svemir

Kao glavne kandidate za izvor mogućih poruka i lociranje inteligentnog života NSA ističe zvijezde Epsilon Eridani i Tau Ceti, udaljene oko 11 svjetlosnih godina od Zemlje. Alpha Centauri nalazi se na "samo" 4,3 svjetlosne godine od nas, ali oko nje kruže planeti premladi da bi mogli već sada biti dom naprednoj civilizaciji.