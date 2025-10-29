iPad Mini, iPad Air i MacBook Air dobivaju OLED zaslone

Budući da OLED zasloni nudi dublje crne tonove, veći kontrast i manju potrošnju energije u odnosu na LCD, korisnici budućih modela iPad Aira, Minija i MacBook Aira mogu očekivati osjetno bolji prikaz

Apple priprema značajnu nadogradnju zaslona na nekim svojim uređajima. Kako doznaje Bloomberg, iPad Mini, iPad Air i MacBook Air uskoro bi mogli dobiti OLED zaslone.

Prema izvorima bliskima tvrtki iz Cupertina, prvi na redu trebao bi biti iPad Mini, koji bi OLED zaslon trebao dobiti 2026. godine. Osim novog zaslona, planiran je i redizajn kućišta s boljom vodootpornošću te poboljšanim zvučnicima.Iako će novi zaslon donijeti znatno bolju kvalitetu prikaza, očekuje se da će cijena iPada Mini s OLED-om biti do 100 dolara viša od sadašnjeg modela.

Što se, pak, tiče iPad Aira, on bi OLED zaslon mogao dobiti tek za dvije generacije, što bi trebalo biti 2027. godine. S druge strane, MacBook Air neće stići s OLED-om prije 2028. Ta promjena će se također odraziti na cijenu, na što se kupci trebaju pripremiti.