Ovih 5 albuma iskoristite za testiranje vaših zvučnika

Planirate nadogradnju audio sustava ili samo želite provjeriti granice postojećeg? Predlažemo pet legendarnih albuma čija će produkcija do krajnjih granica testirati vaše zvučnike i otkriti njihov pravi potencijal

Kupovina novih zvučnika ili pojačala uzbudljiv je proces, no prava istina o njihovim sposobnostima otkriva se tek u poznatom okruženju vlastitog doma. Kako biste uistinu procijenili performanse audio sustava, nije dovoljno samo pojačati glasnoću. Potrebne su vam snimke koje su i same remek-djela inženjerstva zvuka – albumi čija produkcija, dinamički raspon i složenost mogu razotkriti svaku nijansu, ali i svaku manu vašeg sustava.

Pripremili smo stoga selekciju od pet legendarnih izdanja koja mnogi audiofili diljem svijeta koriste kao referentne točke za testiranje opreme.

Pink Floyd – The Dark Side of the Moon (1973.)

Prva i nezaobilazna postaja je Pink Floyd – The Dark Side of the Moon iz 1973. godine. Ovaj album nije samo glazbeni klasik, već i svojevrsni audiofilski sveti gral. Njegova prava vrijednost za testiranje leži u suptilnosti dinamike i nevjerojatnom osjećaju glazbenog prostora koji stvara. Vrhunski sustav će vjerno prenijeti dubinu bas dionica bez zamućenja ostatka zvučne slike, dok će se zvučni efekti, poput legendarnih otkucaja sata u pjesmi "Time" ili zvuka blagajne u "Money", materijalizirati u vašoj sobi s gotovo opipljivom preciznošću. Slušajte pažljivo dinamičke prijelaze i jasnoću svakog pojedinog instrumenta – upravo u tim detaljima skriva se razlika između dobrog i izvanrednog zvuka.

Steely Dan – Aja (1977.)

Ako je ijedan album sinonim za studijsku perfekciju, onda je to Aja grupe Steely Dan iz 1977. Ovo je remek-djelo snimanja i miksanja koje se desetljećima koristi kao referentna snimka u profesionalnim studijima. Njegov zvuk je prirodan, otvoren i prepun finih detalja. Posebnu pažnju obratite na "staklenu" definiciju hi-hat činela, svilenkaste dionice puhačkih instrumenata i zamršene bas linije. Na kvalitetnom sustavu, svaki instrument mora biti jasno odvojen i pozicioniran u prostoru, stvarajući besprijekornu tonsku ravnotežu. Ako čujete svaki, pa i najsitniji udarac po čineli i jasno razaznajete slojeve puhača, vaši zvučnici polažu ovaj zahtjevan test.

Dire Straits – Brothers in Arms (1985.)

Ulaskom u digitalnu eru, Dire Straits – Brothers in Arms (1985.) postavio je nove standarde kvalitete zvuka i postao jedan od prvih masovno uspješnih albuma snimljenih u potpunosti digitalno. Cijenjen zbog iznimne jasnoće i impresivne dinamike, ovaj album je savršen za testiranje transparentnosti vašeg sustava. Fokusirajte se na gitaru Marka Knopflera, vaši zvučnici trebali bi vjerno prenijeti svaku teksturu, svaki detalj i osjećaj prisutnosti njegova prepoznatljivog stila sviranja. Jednako tako, provjerite jasnoću vokala i širinu zvučne pozornice, posebno u pjesmama poput "Your Latest Trick" ili naslovne numere.

Daft Punk – Random Access Memories (2013.)

Kao dokaz da i moderna glazba može zadovoljiti najviše audiofilske standarde, tu je Random Access Memories dvojca Daft Punk iz 2013. godine. Ovaj moderni klasik rijedak je primjer suvremenog albuma koji se ističe beskompromisnom produkcijom. Spajajući elektroničke i organske zvukove uz pomoć analognih tehnika snimanja i vintage instrumenata, album nudi topao, prirodan zvuk sa širokim dinamičkim rasponom. Testirajte sposobnost vašeg sustava da reproducira dubok, ali savršeno kontroliran bas u pjesmi "Giorgio by Moroder", kao i oštre, ali ne i naporne visoke tonove. Odvajanje brojnih elektroničkih i akustičnih elemenata ključno je za postizanje imerzivnog iskustva koje su autori zamislili.

The Beatles – Abbey Road (1969.)

Na kraju, vraćamo se korijenima uz The Beatles – Abbey Road (1969.). Ovaj album dokaz je da i naizgled jednostavna pop glazba može biti produkcijsko čudo. Smatran jednim od tonski najbogatijih albuma Beatlesa, "Abbey Road" nudi fantastičnu zvučnu pozornicu i glazbenu ravnotežu. Obratite pažnju na višeglasne vokalne harmonije – svaki glas mora biti razgovijetan i jasno pozicioniran. Poslušajte kako su instrumenti odvojeni u miksu i procijenite širinu i dubinu zvučne pozornice. Na vrhunskom sustavu, produkcija Georgea Martina oživljava u punom sjaju, otkrivajući slojeve koje na prosječnoj opremi jednostavno nećete čuti.

Odvajanje vremena za pažljivo slušanje ovih albuma nije samo tehnički test, već i prilika za ponovno otkrivanje glazbe koju volite. Dobar audio sustav ne svira samo note, on prenosi emociju, prostor i viziju umjetnika. Ugasite notifikacije, udobno se smjestite i dopustite ovim zvučnim remek-djelima da vam ispričaju što vaši zvučnici zaista mogu.