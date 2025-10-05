Prvi film koji će režirati umjetna inteligencija već ima foršpan

Ne samo da bi glumce u holivudskim uspješnicama mogli zamijeniti AI generirani likovi, već bi AI agenti uskoro mogli preuzeti i posao redatelja. Jedan producent već ima plan provesti tu ideju u djelo

Talijanski producent Andrea Iervolino predstavio je projekt za koji tvrdi da će biti prvi dugometražni film koji je u potpunosti režirao – virtualni redatelj. Planirani film The Sweet Idleness (Slatka dokolica) režirat će agentski sustav umjetne inteligencije FellinAI, osmišljen kako bi "slavio poetičan i sanjarski jezik velikog europskog filma".

Svijet bez rada u filmu bez redatelja

Sustav FellinAI razvijen je unutar AI odjela producentske kuće Andrea Iervolino Company. Sâm Iervolino u projektu sudjeluje kao "čovjek u petlji" ("human−in−the−loop"), odnosno netko tko će biti tek supervizor i producent, osoba koja će samo usmjeravati i nadzirati rad tehnologije, osiguravajući da kreativni proces ostane na željenom tragu.

Radnja filma The Sweet Idleness smještena je u budućnost u kojoj samo jedan posto čovječanstva i dalje radi, pretvarajući rad u simbolički ritual. Ostatak populacije takvog svijeta živi u slobodi i dokolici koju su omogućili strojevi. Prema službenom sinopsisu, "posljednji radnici" postaju "posljednje maske čovječanstva koje se opire drskosti rada".

"Novo poglavlje filma"

Glumačka postava filma također je virtualna. Ona je nastala putem Iervolinove agencije Actor+, koja surađuje sa stvarnim glumcima kako bi stvorila njihove detaljne digitalne kopije. Te digitalne likove redateljska umjetna inteligencija potom koristi za stvaranje filmskih scena. Ovih dana objavljen je i prvi foršan za taj film, a i on se doima u potpunosti AI generiranim, što sugerira da projekt uopće ne uključuje fizičku prisutnost ljudskih glumaca ili ekipa na setu – sve će, kako sada stvari stoje, biti izrađeno kroz razne AI alate.

Iervolino je svoj projekt nazvao "novim poglavljem u povijesti kinematografije", no naglasio je da mu cilj nije zamijeniti tradicionalni film, kojem, kako kaže, ostaje predan. Njegova je namjera "ujediniti ljudski senzibilitet s kreativnom snagom umjetne inteligencije kako bi se ispričale priče kakve nitko dosad nije mogao zamisliti". Datum izlaska filma The Sweet Idleness za sada još nije objavljen.

Slučaj Tilly Norwood

Ova vijest stiže u tjednu kad je duhove u filmskoj industriji već dovoljno uzburkala priča o Tilly Norwood, virtualnoj, ali iznimno realističnoj, glumici. Nju je stvorila britanska producentska kuća Particle6, pa su najavili da će joj pokušati osigurati poneku glumačku gažu putem agencija za nove talente. Realistično prelijepa i pretalentirana AI glumica u kratkom je vremenu izazvala gomilu negativnih reakcija iz Hollywooda.

Tilly Norwood - AI "glumica" tillynorwood.com

Njezina autorica Eline Van der Velden izjavila je da se nada kako će "Tilly postati sljedeća Scarlett Johansson", što nikako nije dobro sjelo cehu glumaca SAG-AFTRA. Oni su Tilly opisali riječima: "To nije glumica, nego lik generiran računalnim programom koji je obučen na radu bezbrojnih profesionalnih izvođača. Nema životno iskustvo koje bi mogao crpiti, nema emocija i, sudeći po onome što smo vidjeli, publika nije zainteresirana za gledanje računalno generiranog sadržaja neovisnog o ljudskom iskustvu". Navedeni ceh je već štrajkao zbog, među ostalim, mogućnosti da profesionalne glumce i statiste u filmovima zamijeni umjetna inteligencija – a s filmom The Sweet Idleness nekom budućem štrajku lako bi se mogli pridružiti i redatelji.