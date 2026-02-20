Samsung predstavio novu verziju svoje prepoznatljive melodije zvona

Nova verzija Over the Horizona inspirirana je nježnošću prirode i idejom skladnog suživota tehnologije i planeta, čime Samsung i ovoga puta povezuje inovacije s održivošću i brigom za okoliš

Nekoliko dana prije službenog predstavljanja novih flagship mobitela iz serije Galaxy S26, Samsung je ispoštovao svoju dugogodišnju tradiciju i predstavio novu verziju prepoznatljive melodije zvone Over the Horizon.

Ovogodišnje izdanje nosi naziv A Soundtrack of the Earth, a izvodi ga Royal Philharmonic Orchestra. Kako nova melodija zvuči, poslušajte u nastavku.

Aranžman je vodila skladateljica i pijanistica Eunike Tanzil, dok je snimanje održano u Abbey Road Studiosu u Londonu. Za produkciju i zvučni inženjering bio je zadužen Jonathan Allen, s ciljem stvaranja prostornog zvuka uz podršku za Dolby Atmos.

Na YouTubeu je također objavljen i video koji prikazuje kako je tekla izrada nove verzije melodije, a koji također prilažemo.