Drvo u gradu – spas od vrućine

Da je ugodnije boraviti pod krošnjom nego na vrelom asfaltu zna svatko, ali ne zna koliko je to unosno i za zdravlje korisno. To znaju znanstvenici – jer su istraživali. Vrlo egzaktno, dakako

Nenad Raos subota, 18. srpnja 2026. u 06:30

Ljeto je, a ja u Dubrovniku, kao i svake godine na međunarodnom skupu o matematičkoj i računalnoj kemiji. Vruće je da poludiš. Ujutro još kako-tako dok sjedim u klimatiziranoj predavaonici, ali u podne je pravi pakao. Hvatam hlad u zatvorenom dvorištu Interuniverzitetskog centra, bivše preparandije. U njemu četiri stabla, ali s krošnjama koje se šire tek od drugog kata. Eh, hlada, hlada, hlada mi dajte! Najbolji hlad, hlad prve kategorije daje sjena kamenog zida. Hlad druge kategorije daje krošnja, a najgori hlad, hlad treće kategorije, daje tenda ili suncobran. Ne znam koliko će se čitatelj složiti s mojom klasifikacijom, ali je činjenica da suncobran daje lošiji hlad od stabla. Ne zato što više Sunčeve svjetlosti prodire kroz platno nego kroz krošnju, nego zato što suncobran ili tenda ne dozvoljava cirkulaciju zraka. Topli se naime zrak diže uvis, pa mu treba omogućiti slobodno gibanje. Ono je moguće kod stabla, jer zrak prolazi kroz krošnju, ali ne i kod suncobrana jer se topao zrak zadržava na njegovom vrhu. Još gore, u nekim lokalima ispod tende stave ventilator koji vrući zrak tjera prema dolje – ravno na goste. Grozno je vidjeti kako nekim ljudima tako jednostavne stvari nisu jasne. Ili misle da je to neka teška fizika, kemija, filozofija, i tko zna što još, koja nije za običnu ljudsku pamet.

Zrak na selu hladniji je od zraka u gradu: zato u gradu treba saditi drveće
Zrak na selu hladniji je od zraka u gradu: zato u gradu treba saditi drveće

S mojom se klasifikacijom kvalitete hlada čitalac možda neće, kao što rekoh, složiti ali da drvo daje dobru sjenu zna svatko. Štoviše, pitanje utjecaja sadnje drveća na temperaturu ili, bolje reći, na ugodan život u gradu, već dugo zaokuplja pažnju znanstvenika, arhitekata, urbanista i liječnika. Istraživanje iz 2023. godine je pokazalo da bi za najgorih vrućina u Europi u ljeto 2015. godine broj umrlih od vrućine (6700 žrtava!) bio za 40 % manji da je „šumski pokrov“ gradova bio 30 % veći. Drugo je pak istraživanje pokazalo da zelenilo u američkim gradovima smanjuje utrošak električne energije za 39 teravatsati godišnje.

Neka vas ovi brojevi ne čude. Stablo u gradu ne daje samo hlad „druge kategorije“ nego i hladi okolni zrak isparavanjem vode preko lišća. Fizika je tu jasna: latentna toplina isparavanja vode iznosi  2257 kJ/kg što znači da litra isparene vode može ohladiti 350 m3 zraka za 5 oC. Gdje nema krošnje, pomoći će vodoskok, a najbolje je – kao na zagrebačkom Zrinjevcu – postaviti vodoskoke u park, među drveće. Ljudi 19. stoljeća zaista su znali gospodski živjeti.

No pustimo sad opservacije i lamentacije, nego se radije upitajmo što o tome kažu egzaktna znanstvena istraživanja. Istraživanje na 806 gradova je pokazalo da u njima biljni pokrov snižava u prosjeku podnevnu temperaturu pločnika za 1,5 oC. Štoviše, utvrđeno je da se za svakih 10 % veće pokrivenosti stablima, temperatura okolnog zraka snižava za 0,3 oC, očito zbog djelovanja isparavanja. Sve u svemu, intenzivna sadnja drveća u gradovima mogla bi im sniziti temperaturu za 2 do 8 oC. Tako bi se ljetni život u gradu od „života na vrućem asfaltu“ pretvorio u nešto slično životu na selu, u životu pod orahom ili kestenom u dvorištu.

Površina biljnog pokrova u izabranim gradovima i mogućnost njegova povećanja sadnjom drveća uzduž ulica i u parkovima
Površina biljnog pokrova u izabranim gradovima i mogućnost njegova povećanja sadnjom drveća uzduž ulica i u parkovima

Malo sam pretjerao, grad nije selo, a ponajmanje šuma. Američki su znanstvenici nedavno (17. travnja 2026.) objavili studiju „Urban trees: An underused tool for keeping people cool“ kao dokument Instituta za svjetske resurse (World Resources Institute). U njoj su jasno pokazali da se gradovi vrlo razlikuju po biljnoj pokrivenosti, kao i po mogućnosti da se ona poveća. Američki grad Charlotte pokriven je 31 %, dok bi mu se pošumljene površine mogle povećati za još najviše 15 % i to podjednako sadnjom drvoreda i sadnjom drveća u parkovima. Nasuprot tome, Sydney i Varšava pokriveni su 12 %, ali bi im se površina pod krošnjama mogla udvostručiti – povećati na 24 %. Da ta istraživanja urbanisti i gradske vlasti shvaćaju ozbiljno lijepo pokazuje vijest da je gradska uprava New Yorka odlučila zasaditi još milijun stabala. Što se tiče mog rodnog Zagreba, ne mogu se požaliti. U parku kod toplane moja se susjeda potrudila nabrojati točno stotinu novozasađenih stabala. Od tada ih je zasađeno još više – pa neka broji tko hoće. Ja radije uživam u njihovoj hladovini.

Sadnja drveća u New Yorku – gradu nebodera
Sadnja drveća u New Yorku – gradu nebodera

No nije samo o hladovini riječ. Računa se da jedan euro uložen u sadnju drveća donosi profit od tri eura zbog uštede u energiji i troškovima zdravstvene zaštite. Zato: „Ho-ruk, pošumimo gradove!“

Nenad Raos, rođen u Zagrebu 1951., je kemičar, znanstveni savjetnik u trajnome zvanju, od 2017. u mirovini. Autor je oko 200 znanstvenih i stručnih radova iz područja teorijske i bioanogranske kemije te povijesti i filozofije znanosti. Još od studentskih dana bavi se popularizacijom znanosti. Sada piše za Čovjek i svemir te za mrežne stranice Panopticum i, naravno, Bug online. Autor je 16 znanstveno-popularnih knjiga, među kojima  su „Kemičar u kući – kemija svakodnevnog života“ i „Kemija - muza arhitekture". 

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kompaktan bežični Hi-Fi sustav.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

11. generacija Uni-Q zvučničkih jedinica, 200 W ukupne snage, do 24-bit/384 kHz rezolucija, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, HDMI ARC, USB-C, optički ulaz, 3,5 mm AUX, izlaz za subwoofer

1.159 € 1.450 € Akcija

Hiper-realistično audio iskustvo.

Akcija

KEF XIO soundbar

5.1.2 kanalni sustav, 820 W ukupne snage, 6 x Uni-Q MX drivera, 4 x P185 LF bass drivera, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, optički ulaz, RCA izlaz za subwoofer

1.949 € 2.299 € Akcija

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi