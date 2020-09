Ispunite anketni upitnik i osvojite hibridni prijenosnik Lenovo Flex 5

Tijekom 10. mjeseca pripremili smo novi nagradni natječaj zapakiran u anketni upitnik kojim želimo doći do određenih informacija kako bismo ih prezentirali čitateljima. U novom Bugu br. 335 imate priliku čitati veliku temu broja o prijenosnim računalima do 3500 kn. I dok smo čitateljima dali na razmišljanje koji laptop odabrati ako se nalaze uoči procesa kupnje, jednom sretniku odlučili smo olakšati život na način da osvoji prijenosno računalo. I to ne bilo kakvo prijenosno računalo - super atraktivni Lenovo Flex 5.

Budući da je nagrada vrlo vrijedna i atraktivna, ovaj put odlučili smo složiti i nešto opširniji upitnik. Želja nam je istražiti kakva prijenosna računala imate, koliko su stara, za što ih koristite, što vam je važno pri njihovom odabiru i sl. Posljednje pitanje je nagradno. Malo se potrudite, zupregnite mozak i dajte što kreativniji, ali kratak i jasan odgovor. Među masom odgovora potrudit ćemo se odabrati dobitnika ovog prijenosnika.

Posjetite poveznicu go.bug.hr/lenovo, uzmite si malo vremena i ispunite anketni upitnik kojim ćemo prikupiti dragocjene informacije. Nakon završetka istraživanja objavit ćemo skupne rezultate.



Osvojite Lenovo Flex 5

Svi koji sudjeluju u istraživanju imaju prigodu osvojiti hibridno prijenosno računalo Lenovo Flex 5. Sponzor nagradnog upitnika je Lenovo Hrvatska, koji je i osigurao nagradu.

Lenovo Flex 15 je hibridno kompaktno prijenosno računalo s ekranom osjetljivim na dodir. Samo ime Flex govori mu da ga je moguće potpuno zakrenuti za 360° i dobiti tablet računalo dijagonale 14" s full HD razlučivošću na kojem možete raditi pomoću priložene olovke Lenovo Digital Pen. Računalo dolazi s AMD Ryzen 5 procesorom i AMD Radeon RX Vega 6 grafikom. Tu je 8 GB RAM memorije, SSD kapaciteta 512 GB i predinstaliran Windows 10 Home.

Lenovo Flex 5 (P/N 81X2009ASC) Procesor AMD Ryzen 5 4500U 2.30 GHz / 4.70 GHz (8 MB cache) Ekran 14" Full HD TouchScreen Grafika AMD Radeon RX Vega 6 Memorija 8 GB DDR4 3200 MHz Disk 512 GB SSD M.2 NVMe Ostalo WiFi, Bluetooth, HDMI, čitač kartica, čitač otiska prsta, Lenovo Digital Pen OS Windows 10 Home Jamstvo 24 mjeseca

Pravila sudjelovanja

Nećemo previše duljiti. Dakle, slobodno kliknite na link go.bug.hr/lenovo i ispunite anketu. Međutim, da biste ušli i u konkurenciju za osvajanje Lenovo Flex 5 prijenosnog računala, trebate dati odgovor na posljednje pitanje u anketi koje je otvorenog tipa, a gdje očekujemo vaš komentar. Osim toga, u slučaju da želite sudjelovati u nagradnom natječaju, trebate ostaviti i svoje osobne podatke koji se traže na samom kraju. Dakle, anketu možete ispuniti i bez ostavljanja osobnih podataka i komentara. Vaši odgovori ući će u završni zbir, no u tom slučaju nećete imati pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Anketni upitnik otvoren je do 31. listopada 2020. , a do istog datuma traje i mogućnost sudjelovanja u nagradnom natječaju

O pobjedniku će odlučiti Bugov tročlani žiri na temelju odgovora ispitanika prikupljenih u označenom nagradnom pitanju unutar anketnog upitnika

U konkurenciju za osvajanje nagrade ući će svi ispitanici koji do 31.10.2020. ispune anketni upitnik, napišu odgovor na označeno nagradno pitanje i upišu sve tražene osobne podatke

Pobjednik nagradnog natječaja bit će objavljen na Bug.hr najdalje 15 dana nakon završetka natječaja

Sudjelovati mogu svi, bez obzira na mjesto stanovanja, a dobitnik snosi eventualne troškove preuzimanja nagrade

Unaprijed hvala na sudjelovanju i sretno u nagradnom natječaju!