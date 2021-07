Branson i Bezos možda su letjeli u svemir, ali neće službeno biti astronauti

Ovoga su mjeseca prva dva milijardera otvorila novu eru svemirskog turizma svojim letjelicama. Govorimo, dakako, o Richardu Bransonu i Jeffu Bezosu koji su 11., odnosno 20. srpnja, letjeli u svojim suborbitalnim letjelicama do visine od nešto preko 80, odnosno 100 kilometara, te tako "postali astronauti".

Zanimljivo, baš na dan Bezosovog leta, Američka Federalna agencija za avijaciju (FAA) promijenila je pravilnik koji određuje tko se, i pod kojim uvjetima, može okititi njihovim službenim astronautskim krilima. Program komercijalnih astronauta FAA u svemirskoj domeni priznaje od 2004. godine, a do sada su u okviru njega značkom u obliku krila bili ovjenčani piloti Virgin Galactica na pokusnim letovima. Po završetku svojih ovomjesečnih svemirskih avantura, sličnim su se značkama nagradili Branson, Bezos i njihovi suputnici, no riječ je tek o dekorativnim krilima, ne i onima koje službeno dodjeljuje FAA.

Stroža pravila

Prema nadopunjenim pravilima, očito nastalima kao reakcija na sve češću pojavu privatnih astronauta, uvjeti za stjecanje službenog statusa astronauta postroženi su. Kao i do sada, svatko tko prođe propisani trening program, pa letjelicom dosegne visinu od preko 50 milja (80 km) iznad Zemlje kao dio posade odobrenog leta, moći će se prijaviti za dobivanje krila.

Značka zvana čežnja

No, treći uvjet, koji do sada nije postojao, Branson i Bezos vjerojatno neće ispuniti. On kaže kako svaki potencijalni astronaut mora pokazati da je tijekom leta sudjelovao u aktivnostima koje su bile kljčne za javnu sigurnost ili su doprinijele sigurnosti leta. Kako su Branson i njegovi astronauti (osim pilota) te svih četvero putnika na Bezosovoj raketi, bili samo to – putnici – FAA im vjerojatno neće dodijeliti službeni status astronauta.

Jesu li uopće bili u svemiru? Richard Branson je svojim raketoplanom službeno dosegnuo visinu od 86, a Jeff Bezos u putničkoj kapsuli onu od 107 kilometara. Obojica, su, dakle, premašila službenu granicu svemira koju priznaje FAA. Bezosu može biti utjeha da je prešao i međunarodno priznatu Kármánovu liniju (100 km) koja se smatra rubom svemira. No, pita li se fizičare, nitko od njih nije osjetio pravo bestežinsko stanje kakvo bi iskusio u orbiti ili dalje od nje, već se tek provozao gotovo balističkom putanjom na visinu koju su ljudi raznim letjelicama prvi puta dostigli prije više od 60 godina.

Utješna nagrada

No, FAA je u novim pravilima predvidjela počasni status astronauta. Njega se dodjeljuje diskrecijskom odlukom osobe nadležne za komercijalni svemirski prijevoz, a mogu ga zaraditi osobe koje su se istaknule izvanrednim doprinosom komercijalnom svemirskom programu i industriji prijevoza svemirskih turista. Tako da se, u najboljem slučaju, Branson i Bezos mogu nadati tek ovoj počasnoj verziji astronautskih krila.

Bransonova i Bezosova svemirska vožnja

Bitno je naglasiti i da FAA astronautska krila ne dodjeljuje automatizmom, već se za njihovu dodjelu treba službeno prijaviti, a Agencija potom odlučuje o svakoj pojedinoj prijavi. Za sada nije poznato jesu li Virgin Galactic i Blue Origin za svoje prve komercijalne posade zatražile dodjelu službeno priznate astronautske značke.