Bug Future Show 2026 – sve što morate znati

U četvrtak, 5. veljače, u Mozaik Event Centru u Zagrebu održava se 13. izdanje najvećeg tehnološkog spektakla u regiji. Svim posjetiteljima savjetujemo proučiti servisne informacije u nastavku

Bug Future Show 2026 održava se ovoga četvrtka, 5. veljače, pod motom "The Next Real", uz nikad spektakularniji program te već tradicionalno vrhunsku produkciju. BFS2026 bit će moguće pratiti isključivo uživo. Samim time (a i poučeni dosadašnjim izdanjima) očekujemo prilično velik interes posjetitelja i gužvu, pogotovo na početku programa. Stoga svima koji dolaze preporučujemo – pomno proučite servisne informacije u nastavku i vodite se njima kako bi vam doživljaj cjelodnevnog spektakla bio što ugodniji.

Lokacija

Mjesto odvijanja BFS-a 2026 je Mozaik Event Centar, na adresi Slavonska avenija 6/2, Zagreb.

U okolnim kvartovima ima ponešto naplatnih i besplatnih parkirališnih mjesta, no naša je topla preporuka da dođete javnim prijevozom ili taksijem.

Ulaznice i registracija

Svoje ulaznice, vjerujemo, već imate spremne. Možete ih pokazati i na mobitelu ekipi na ulazu, gdje ćete preuzeti narukvicu kako biste mogli neometano izlaziti iz prostora i vraćati se u njega tijekom cijelog dana. Dolazite li na otvaranje i prve točke programa, planirajte svoj dolazak na lokaciju već od 8:30, kako biste izbjegli gužvu na registracijskom pultu.

Program

Ove se godine program Bug Future Showa odvija u tri paralelna tracka, u tri dvorane unutar istog konferencijskog prostora. Najveća dvorana prima više od tisuću posjetitelja i naziva se – Glavna dvorana. Preostale tri su manje: dvorana Müller s tradicionalnim paralelnim specijaliziranim programom te dvorana .debug Future Show, u kojoj ćete moći čuti predavanja kakva obično donosimo na našoj konferenciji .debug u lipnju. Prolaz prema dodatnim, manjim, dvoranama bit će jasno označen iznad vrata.

Cijeli program dostupan je na webu Bug Future Showa ili putem posebne web aplikacije, koju možete pretraživati putem preglednika ili je instalirati na svoj uređaj, neovisno s kojeg uređaja joj pristupate.

Nagrade

Uz spektakularni ugođaj, zabavne i korisne sadržaje te tradicionalno vrhunsku atmosferu, i ove će godine posjetiteljima na BFS-u biti podijeljeno mnogo atraktivnih nagrada. No, da biste ih se domogli, morat ćete biti uživo tamo – stoga, pažljivo pratite program tijekom cijelog dana i čitajte Bug.hr.

Službeni hashtag Bug Future Showa 2026 na društvenim mrežama je #BFS2026