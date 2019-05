ARM također blokira Huawei

Zadnjih dana Huawei ostaje bez podrške svih većih tvrtki s kojima je dugi niz godina uspješno surađivao. Podsjetimo, razlog tomu je Donald Trump i njegov potpis na izvršnoj naredbi kojom je kineskim tvrtkama ukinuo pristup američkim tehnologijama.

Google, Intel, Qualcomm i Broadcom potom su žurno objavili kako raskidaju daljnju suradnju s Huaweijem. Kao najveći problem pokazao se Google koji je tim potezom onemogućio korištenje Androida kao operacijskog sustava i svih svojih mobilnih aplikacija i servisa na budućim Huaweijevim uređajima.

Iako Huawei tvrdi kako već neko vrijeme ima spremne alternative tek treba vidjeti koliko su one stvarno dobre u odnosu na Googleove. OS, kao takav je još najmanji problem, AOSP inačica Androida je open source i kao takva dostupna svima, no aplikacije poput Gmaila, YouTubea, Mapsa i drugih nisu, a upravo njih korisnici najviše koriste. Kakve će i koliko kvalitetne zamjene ponuditi Huawei za sada nije poznato. Srećom, idućih 90 dana se neće previše toga promijeniti, jer je SAD Huaweiju omogućio prijelazno razdoblje u kojem bi sve trebalo funkcionirati kao i do sada.

No, budućnost uređaja iz Mate, P, Honor i drugih serija su u pitanju. A prema novim glasinama u pitanju je i budućnost Kirin čipova. Naime BBC je izvijestio kako je tvrtka ARM internim dopisom izvijestila svoje zaposlenike kako će i oni otkazati suradnju Huaweiju.

Iako se mislilo kako do toga neće doći prije svega jer je ARM britanska tvrtka, izgleda da hoće, a razlog su opet Amerikanci, odnosno njihove tehnologije. Koliko god ARM arhitektura bila britanska, za dizajniranje procesora se oslanja i na neke američke patente na koje Huawei nakon zabrane više nema pravo.

Ubrzo po objavi glasina, iste su i službeno potvrđene od strane ARM-a, uz obrazloženje kako oni samo poštuju nove propise koje je propisala američka vlada. Potom je uslijedila i rekacija iz Huaweija koja je bila prilično blaga, iako vjerojatno kipte od bijesa, poslovna kultura im nalaže da budu odmjereni u svojim izjavama, što i jesu. Iz Huaweija je poslana izjava kako cijene svoje bliske odnose sa svojim partnerima, ali i da prepoznaju politički pritisak pod kojim su se neki od njih našli. Svemu u svemu, ako SAD ubrzo ne promijeni svoju odluku, ovo bi mogao biti kraj Kirin čipova.