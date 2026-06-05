Gemini stiže na Android Go uređaje s 2 GB RAM-a

Nova verzija Googleovog AI asistenta za mobitele s najmanje 2 GB RAM-a, Gemini Go, službeno stiže na na uređaje koje pogoni Android Go.

Za one koji ne znaju, Android Go razvijen je za uređaje s ograničenim hardverskim resursima, odnosno manjom količinom prostora za pohranu, RAM-a i procesorske snage. Budući da je minimalni zahtjev od 2 GB RAM-a uveden još s Androidom 13 (Go Edition), velik broj postojećih uređaja ispunjava uvjete za korištenje Gemini Goa.

Korisnici će razgovor s Geminijem Go moći pokrenuti držanjem tipke Home ili, na podržanim uređajima, držanjem tipke za uključivanje. Kao i standardni Gemini, nova verzija može obavljati niz svakodnevnih zadataka, uključujući upućivanje poziva, slanje poruka, postavljanje alarma, izradu događaja u kalendaru, reprodukciju multimedijskog sadržaja te pretraživanje lokacija poput restorana i punionica za električna vozila.

Osim toga, Gemini Go podržava i učitavanje dokumenata, fotografija te drugih datoteka kako bi umjetna inteligencija imala više konteksta tijekom razgovora i pružala preciznije odgovore.

Google navodi da se Gemini Go uvodi postupno, zbog čega bi korisnici kompatibilnih uređaja na njegovu dostupnost mogli čekati još nekoliko tjedana.