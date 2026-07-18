Googleov NotebookLM dobiva novo ime

Googleov alat NotebookLM predstavljen je 2023. godine kao eksperimentalni projekt unutar Google Labsa, no u međuvremenu je prerastao svoje početne okvire. Danas ga koristi više od 30 milijuna korisnika i preko 600.000 tvrtki, zbog čega je Google odlučio da je vrijeme za novo ime.

“NotebookLM od danas mijenja naziv u Gemini Notebook. I dalje ostaje zaseban proizvod usmjeren na to da bude vaš glavni alat za istraživanje, no od sada će imati veću ulogu unutar Googleova ekosustava, uključujući aplikaciju Gemini i Google Search”, piše u Googleovom priopćenju.

Uz novo ime, Google je predstavio i veliku nadogradnju za Gemini Notebook. Naime, svaki projekt unutar alata sada dobiva sigurno računalno okruženje u oblaku koje omogućuje izvorno pisanje i izvršavanje programskog koda. Time korisnici mogu provoditi složenije analize podataka temeljene na dokumentima i drugim izvorima koje su učitali.

“Baš kao i fizička bilježnica, vaše digitalne bilježnice trebale bi biti dostupne gdje god radite. Već sada možete pristupati radnim bilježnicama i stvarati ih izravno u aplikaciji Gemini, uz potpunu sinkronizaciju između aplikacije i samostalnog alata Gemini Notebook. Uskoro će radne bilježnice biti dostupne i izravno unutar AI Modea u Google Searchu”, poručuju iz Googlea.