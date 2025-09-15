Veliki američki izdavač Penske tuži Google zbog AI sažetaka

Medijska kuća koja izdaje Rolling Stone, The Hollywood Reporter i The Verge tvrdi da Googleovi AI sažeci nezakonito koriste njihove članke, smanjuju promet do web stranica i ugrožavaju cjelokupno poslovanje

Medijska korporacija Penske Media Corporation, izdavač utjecajnih časopisa poput Rolling Stonea i The Hollywood Reportera te suvlasnik Vox Media (pod kojim funkcionira i tehnološki portal The Verge), podnijela je tužbu protiv Googlea. U njoj se navodi da sažeci generirani umjetnom inteligencijom, AI Overviews, koji se odnedavno pojavljuju na vrhu rezultata pretrage, nezakonito koriste njihov novinarski sadržaj i time smanjuju posjećenost njihovim internetskim stranicama.

Penske se tako istaknuo kao prva velika američka medijska kuća koja je na sudu odlučila osporiti Googleovo sve opsežnije korištenje umjetne inteligencije, za koje mnogi izdavači tvrde da nanosi štetu njihovom poslovanju. Antimonopolska tužba podnesena je na saveznom okružnom sudu u Okrugu Columbia, gdje je sud prošle godine već bio presudio da Google ima nezakonit monopol na tržištu internetskog pretraživanja.

Pad prometa i prihoda

U svojoj tužbi Penske Media navodi kako korisnici često nemaju potrebu kliknuti na poveznice koje vode do njihovih članaka jer sve potrebne informacije dobiju u AI sažetku. Prema njihovim podacima, oko 20% rezultata pretraživanja koji vode na njihove stranice sada uključuje i AI sažetak, a taj postotak neprestano raste.

Kao izravnu posljedicu smanjenog prometa tvrtka ističe pad prihoda od linkova vezanih za internetsku kupnju za više od trećine od kraja 2024. godine. "Odvlačenje prometa korisnika s web stranica Penskea i drugih izdavača na ovaj način imat će duboko štetne učinke na ukupnu kvalitetu i količinu informacija dostupnih na Internetu", stoji u tužbi, kako prenosi WSJ.

Google odbacuje optužbe

S druge strane, Google odbacuje sve optužbe. "Ljudi uz AI sažetke smatraju pretragu korisnijom i više je koriste, što stvara nove prilike za otkrivanje sadržaja", izjavio je glasnogovornik Googlea, potvrdivši time stavove kompanije o tome da AI Overviews donose "kvalitetnije klikove". Dodao je i da Google svakodnevno šalje milijarde klikova na stranice diljem weba te da AI sažeci usmjeravaju promet prema raznolikijim izvorima. Tvrdnje iz tužbe nazvao je neutemeljenima.

Iz Googlea, naime, tvrde da su klikovi koji dolaze putem AI sažetaka "kvalitetniji" za izdavače jer korisnici koji kliknu na te poveznice provode više vremena na odredišnoj stranici. Penske Media se, međutim, suočava s dilemom: ili blokirati Google, što bi im uništilo poslovanje, ili nevoljko nastaviti opskrbljivati materijalom AI sustav, koji pak prijeti njihovom opstanku. Tužbom se traži trajna sudska zabrana navodnog nezakonitog ponašanja Googlea te neodređena novčana odšteta.

Ovo je još jedna u nizu tužbi izdavača protiv AI kompanija, kojima se autori sadržaja žele izboriti za svoja prava i spriječiti nezakonito kopiranje i korištenje sadržaja. Rječnik Merriam-Webster i njegova matična tvrtka Encyclopedia Britannica nedavno su sa sličnim argumentima pokrenuli tužbu protiv kompanije Perplexity AI, nakon sličnog poteza Wall Street Journala i New York Posta prošle godine.