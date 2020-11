Igranje video igara povezano s boljim mentalnim zdravljem

Znanstvenici s britanskog sveučilišta Oxford objavili su studiju koja dovodi video igre u vezu s mentalnim zdravljem igrača, a njihovo istraživanje pokazalo je da je korelacija pozitivna – vrijeme provedeno u igranju povezano je s pozitivnijim mentalnim stanjem pojedinaca. Ova studija je, kažu, prva ovog tipa na kojoj su istraživači surađivali izravno s proizvođačima igara (Electronic Arts i Nintendo), pa su umjesto procjene ispitanika o vremenu provedenom u igranju iskoristili stvarne podatke. Tako su dobiveni objektivni podaci o količini igranja, čineći studiju kvalitetnijom.

Užitak u igranju je vrlo bitan

Analizirano je vrijeme koje su ispitanici proveli igrajući dva naslova, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville te Animal Crossing: New Horizons. Rezultati su pokazali da se oni koji su igrali ove igre osjećaju kompetentnijima te imaju bolje društvene veze s okolinom i drugim igračima – što pozitivno utječe na njihovo mentalno zdravlje.

Najviše su se pozitivno o mentalnom stanju izjasnili igrači koji su tijekom igranja uživali, pa znanstvenici zaključuju da su pozitivne emocije u igranju više doprinijele boljem mentalnom zdravlju od količine vremena odvojenog za tu aktivnost. U istraživanju je sudjelovalo 3.274 igrača kojima su praćene navike igranja, a potom ih se ispitivalo o iskustvima, osjećajima i mentalnom stanju.

Zaključci studije - Vrijeme provedeno u igranju ima malen, ali značajan pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje. - Subjektivni doživljaji tijekom igre mogu imati veći utjecaj na mentalnu dobrobit od vremena provedenog u igri. - Igrači koji najviše istinski uživaju u igranju pokazali su najbolje rezultate mentalnog zdravlja. - Oni koji svoje psihološke potrebe nisu ispunili u stvarnom svijetu kažu kako imaju negativne osjećaje i tijekom igranja, što je i u skladu s ranijim studijama.

Istraživači koji stoje iza ove studije kažu da bi se njihovi podaci i buduće slične studije, koje uključuju i stvarne podatke o igranju, trebali koristiti prilikom donošenja novih regulativa i preporuka za igranje, kao i prilikom određivanja što predstavlja ovisnost, a što ne.

Procjene utjecaja igranja na mentalno zdravlje trebale bi se donositi na temelju objektivnih studija poput ove, kakvih do sada nije bilo, poručuju s Oxforda, te najavljuju daljnji rad na sličnim istraživanjima.