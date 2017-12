Pregled godine: Novi form factor mobitela

Od svih mobitela bez rubova ekrana, Samsung Galaxy S8 za mnoge je ostao najzamamniji

Dok premećemo najnovije mobitele po rukama, svake godine pitamo se isto – što još mogu izmisliti i čime nas natjerati da se nagodinu ponovno oprostimo od svote kakvu smo nekoć davali za laptope? U 2017. godini taj killer feature bili su ekrani bez rubova, razvučeni gotovo preko čitave prednjice uređaja. Taj trend započeo je Samsung sa svojim Galaxyjem S6 Edge, mobitelom koji se danas pokazuje vizionarskim, jer je još u 2015. utabao put kojim tek danas svi kroče. Razvlačenje ekrana preko čitave prednjice mobitela, ili barem njenog velikog dijela, nije samo kozmetičko poboljšanje. Time smo dobili veću dijagonalu ekrana, a bez povećanja fizičkih gabarita uređaja. Primjerice, OnePlus 5 i njegov nedavno predstavljeni nasljednik OnePlus 5T, fizički su identični, no prvi ima 5,5-inčni ekran, a drugi osjetno prostraniji, 6,01-inčni.

Mobitele s ekranom bez rubova tijekom godine predstavili su svi proizvođači koji imaju što tražiti na tržištu mobitela visoke klase. Osim najpoznatijih, poput Samsunga (Galaxy S8, S8 Plus i Note 8), HTC-a (U11+), LG-a (G6, V30), Googlea (Pixel 2 i Pixel 2 XL) i Applea (iPhone X), iste smjernice pratili su i brojni kineski proizvođači, kao što su Xiaomi (Mi Mix 2), Elephone (S8), već spomenuti OnePlus (5T) i drugi. Sony je jedini veliki igrač koji još uvijek nema mobitel s ekranom bez rubova, no to bi se trebalo promijeniti na nadolazećem MWC-u, kad očekujemo da će tvrtka predstaviti posve nov dizajn svoje čitave mobilne game proizvoda.

Ova godina ostat će zapamćena i po mobitelu koji je probio cjenovnu granicu od 1.000 dolara (i 10.000 kuna) – iPhoneu X. Vlasnici se zaklinju da vrijedi svakog uloženog novčića, ali to nije nešto što će smrtnici ikad imati prilike provjeriti…

Ne možemo ne spomenuti ni Essential Phone, još jedan mobitel visoke klase s ekranom bez rubova, iza kojeg stoji Andy Rubin, bivši zaposlenik Googlea i jedan od ključnih ljudi za razvoj Androida. Essential Phone je na tržište stigao s previsokom cijenom (700 dolara) i problematičnim softverom za kameru, zbog čega tek sad, nakon pada cijene na 500 dolara i niza softverskih zakrpi, počinje bilježiti značajniji uspjeh. To, međutim, ne mijenja činjenicu da je koncept ekrana bez rubova odveo dalje od praktički svih drugih ovogodišnjih mobitela.

U 2017. smo, dakle, izgubili rubove ekrana, ali i 3,5-milimetarski konektor za slušalice, koji nalazimo kod sve manjeg broja mobitela visoke klase. Kad će posve iščeznuti, postalo je pitanje trenutka. Moglo bi se reći da smo izgubili i zdrav razum, jer smo se do te mjere pomirili s cijenom iPhonea X, najskupljeg mobitela u povijesti čovječanstva, da ga Appleova mamutska proizvodna mašinerija ne uspijeva naštancati u količinama koje bi zadovoljile potražnju.