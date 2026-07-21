Apple priprema iPhone sa zaslonom od 7 inča

Jubilarni iPhone, koji se očekuje sljedeće godine povodom 20. godišnjice, mogao bi imati najveći zaslon do sada

Apple bi povodom 20. godišnjice predstavljanja iPhonea mogao predstaviti svoj najveći mobitel do sada. Prema novim informacijama iz Kine, tvrtka interno testira zaslon dijagonale oko 6,96 inča, koji bi se u prodaji vjerojatno reklamirao kao 7-inčni.

Kako tvrdi kineski leaker Digital Chat Station, radi se o jubilarnom iPhoneu koji će na tržište stići sljedeće godine. Prema njegovim navodima, zaslon zadržava isti omjer stranica kao aktualni iPhone 17 Pro Max, što znači da bi oblik zaslona ostao nepromijenjen, iako bi njegova dijagonala bila nešto veća.

Ako se ove informacije pokažu točnima, riječ će biti o prvom povećanju dijagonale Appleovih premium modela od predstavljanja modela iPhonea 16 Pro 2024. godine. Tada je standardni Pro model povećan sa 6,1 na 6,3 inča, dok je Pro Max narastao sa 6,7 na 6,9 inča zahvaljujući tanjim rubovima oko zaslona.

Podsjetimo, dosadašnje neslužbene informacije upućuju na to da bi obljetnički iPhone trebao donijeti zaslon od ruba do ruba sa zakrivljenim staklom na svim stranama, čime bi postigao gotovo potpuno bezrubni izgled.