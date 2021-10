Vodič za čitatelje digitalnih izdanja Buga i Mreže - Premium sadržaji za pretplatnike

Naša su tiskana izdanja, Bug i Mreža, već dugo dostupna i u digitalnom obliku, ali sve do nedavno uz značajno ograničenje – moglo im se pristupati samo s nekoliko platformi, i pritom čitati na samo jedan način. Davno smo odlučili to modernizirati i unaprijediti, ali puno vremena izgubili smo proučavajući kakva sve gotova rješenja postoje na tržištu. Neka od njih naoko su nam se činila dobrima, pa smo ih čak i pokušali implementirati, ali onda bismo nakon nekoliko mjeseci shvatili da idemo u krivom smjeru. I tako više puta ispočetka…

Sve prije toga radili smo u custom izvedbi – naš web (u svim iteracijama prošlih 25 godina), forum, iPad i Win10 aplikacije, pa je doista čudno da nam je trebalo tako puno da shvatimo kako i pravu, multiplatformsku, digitalizaciju svojih izdanja možemo napraviti na nama zadovoljavajući način, samo ako i to izvedemo od nule, u suradnji s istim programerskim timom s kojim surađujemo od stoljeća sedmog – Dizzy.hr.

Kako bismo postigli osnovni cilj, lak i jednostavan pristup svim temama, bez obzira na kojem mediju smo ih objavili, nadogradili smo naš web, preko kojeg sada možete, na doista svim platformama, pristupiti – svemu.

Premium sadržajima pristupate kroz glavni meni na naslovnici Bug.hr-a

Registracija i prijava

Registracija je korisna, čak i ako niste pretplatnik, preporučujemo je svim redovitijim posjetiteljima stranica Bug.hr. Za to je potrebna samo mail adresa! Poslije je dovoljno jednom se prijaviti, i o tome više ne morate razmišljati.

Pretplatnici na tiskana izdanja i dosad su imali besplatni pristup digitalnim izdanjima, pa naravno da imaju i dalje. Ako su već bili prijavljeni na Bug.hr (kao pretplatnici), automatski im je omogućen pristup svim novim servisima.

U vašem web-profilu možete uređivati osobne podatke, postaviti avatara (profilnu sliku), koja će se prikazivati umjesto siluete gore desno, a i unijeti osobne podatke, koje moraju upisati korisnici malih oglasa na forumu (što je zakonska obaveza). Unutar profila istaknuto je koji članski paket trenutačno koristite, kao i dokad će taj status trajati. Čak se i pretplatnicima na tiskana izdanja tu nalazi podatak o tome dokad im traje pretplata, a i oni koji su se samo registrirali, automatski dobivaju status korisnika paketa – Start.

Članski paketi

Bitna novost je da smo, napokon, omogućili i izravno pretplaćivanje samo na digitalna izdanja. Dovoljno je da odete na svoj web-profil i tamo promijenite (nadogradi) svoj status.

Članski paketi razvrstani su u tri tzv. plana – s registracijom dobivate paket Start, koji nema vremensko ograničenje. Paket Bug Plus moguće je aktivirati uplatom na mjesec dana ili godinu (što je, naravno, povoljnije), uz uključeno ili isključeno automatsko samoobnavljanje. Najopsežniji plan sadrži paket Pro, uz njega imate pristup svim premium sadržajima, ali i neke druge povlastice.

Status je moguće i jednostavno nadograditi izborom nekog drugog pretplatničkog perioda ili paketa, a sustav će vas obavijestiti koliko to košta i dokad traje novi status. Pri tome se priznaje već uplaćeni dio i obračunava samo razlika koju je potrebno nadoplatiti.

Plaćanje se uobičajeno obavlja kreditnim karticama (kroz sustav CorvusPay). Uskoro bi trebalo biti omogućeno i korištenje PayPala. Za one koji žele isprobati i nove načina plaćanja – primamo i kriptovalute (kroz sustav PayCek)!

Neki od tekstova iz tiskanih izdanja bit će vam dostupni i prije nego što dovršimo to izdanje i dođe do kioska, a jasno, kada bude potpuno dovršeno – u cijelosti ćete ga moći pročitati na webu. Nerijetko će te teme biti i sadržajno bogatije negoli u tiskanom izdanju, jer im možemo dodavati zvučne i video zapise, pa i dio materijala koji možda fizički nije stao u verziji za tisak.

Tri načina za pristup tekstovima

Na tri načina možete pristupati sadržaju naših izdanja. Vaše postavke se pamte, i pri povratku na stranicu s izdanjima, dočekat će vas isti način pregleda koji ste koristili pri prošlom posjetu ovoj stranici

Sadržaju se pristupa na tri načina – kroz web-pregled sadržaja, listanjem izdanja u kojem klik na tekst vodi na web-stranicu s tom temom, ili klasičnim listanjem časopisa i zumiranjem teksta.Najvažnije je da sve to funkcionira na mobitelima, tabletima, kao i na laptopima ili desktop računalima, bez obzira na to u kojem su operacijskom sustavu.

Svi članci

Svi članci - osnovna je stranica s prikazom svih tema, veće su naglašene najavom sa slikom, a ostale su grupirane po rubrikama. Klik vodi na tekst u web-obliku, a onima s premium statusom (imaju uz naslov ikonu ljubičaste krune) mogu pristupati samo pretplatnici

Tema iz Buga (ili Mreže) na webu ponekad može sadržavati i dodatne sadržaje (video i audio zapise), imati više podataka i slika negoli u tiskanom izdanju. Dugačke teme, poput ove istaknute za ilustraciju, lakše je pročitati na webu negoli u PDF obliku.

Uz pomoć jednostavne navigacijom na web-stranici možete ići kroz teme redoslijedom kako su posložene u izdanju koje upravo čitate

U web obliku dostupni su svi brojevi Buga i Mreže iz prošle 2020. i ove godine, a pridružit će im se i svaki novi broj nakon što ga objavimo.

Prelistaj

Prelistaj – svima je dostupan pregled pojedinog izdanja. Prelaskom kursora iznad slika stranica, pojedine zone promijene boju – klikom na taj tekst odlazi se na prikaz te teme u web-obliku. Oglasi vode na stranice oglašivača. Možete se vratiti natrag i dalje listati taj broj korištenjem naredbe back u vašem web-pregledniku

Časopis

Ako izaberete opciju Časopis (dostupnu isključivo pretplatnicima), treći način pristupa sadržaju, aktivirat ćete preglednik časopisa u klasičnom obliku. Stranice se listaju uz jednostavnu animaciju, ili se može upisati točna stranica na koju se želi doći. Najave u sadržaju su aktivni linkovi, pa se i tako može jednim klikom doći do željene teme.

Časopis se može pregledavati u prozoru proizvoljne veličine, a na desktop i notebook ekranima postoji u meniju full screen opcija, koja će vam čitanje učiniti ugodnijim (na mobitelima za to služi transparentna strelica na sredini stranice). Naravno, moguće je tekstove zumirati kako bi se lakše čitali ili pregledavali neki drugi ilustrativni detalji

Arhiva

Onima koji žele zaroniti malo više u prošlost, pripremili smo iznova obrađenu PDF arhivu, u kojoj svako izdanje ima aktivne linkove u sadržaju (za brži pristup), pretraživač, novi preglednik koji radi odlično na svim platformama, pa čak i mobitelima.

Stare Bugove možete istraživati do dvadeset godina unazad (plus prvi broj, izdan 1992.), a Mrežu sve do početka 2012. (ako bude interesa, arhiva će se nadopuniti i starijim izdanjima).

Novi preglednik PDF arhive, omogućava "pravo" listanje, pretraživanje, a odlično radi i na mobitelima

Općenito, imamo još puno planova i ideja kako obogatiti ponudu premium sadržaja i dodatno unaprijediti pristup tim materijalima.

Imate neko pitanje? Svima koji imaju bilo kakva izravna pitanja u vezi pretplatničkih statusa ili nekih drugih nejasnoća, savjetujemo da se jave mailom na adresu: pretplata@bug.hr.

Mobilna aplikacija

Za one koji na mobitelima žele imati izravan pristup digitalnim izdanjima korištenjem posebne aplikacije, pripremili smo PWA rješenje. Radi se o web-aplikaciji koju se instalira izravno s naših stranica (https://www.bug.hr/app/).

Ispod ikone bubamare (ista je kao i za web) pisat će vam "Bug & Mreža", a možete je postaviti i na početni ekran. Pogodna je za brzo pronalaženje najnovijeg broja, jer vam ga ponudi u startu.