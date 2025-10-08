ChatGPT otvara vrata vanjskim aplikacijama i dovodi ih u svoje sučelje

Nova generacija aplikacija stigla je u ChatGPT, omogućujući korisnicima interakciju s uslugama poput Canve i Spotifyja izravno unutar razgovora. No, ne čudi da to stiže svima, osim nama u Europskoj uniji

OpenAI je na svojem ovotjednom DevDayu predstavio novu generaciju aplikacija – onih koje se mogu koristiti izravno unutar sučelja ChatGPT-a. Integracija omogućuje korisnicima da u tijeku razgovora s ovim chatbotom pozivaju i koriste funkcionalnosti vanjskih servisa, koji će im također odgovarati na upite prirodnim jezikom i prikazivati interaktivna sučelja unutar osnovnog chata. Za korisnike to znači da će dobiti nove mogućnosti kreiranja, učenja i obavljanja zadataka na intuitivniji način, dok developerima vanjskih aplikacija to otvara pristup do više od 800 milijuna tjedno aktivnih korisnika ChatGPT-a (što je također novi podatak koji smo doznali tijekom prezentacije novih mogućnosti).

Aplikacije unutar chata

Korištenje aplikacija osmišljeno je tako da bude prirodno uklopljeno u uobičajeni razgovor s ChatGPT-jem. Korisnik tako može izravno pozvati aplikaciju spominjanjem njenog imena, primjerice: "Spotify, napravi mi playlistu za zabavu u petak". Alternativno, ChatGPT će moći i sam predložiti relevantnu aplikaciju ovisno o kontekstu razgovora

Primjerice, ako korisnik razgovara s njime o kupnji nekretnine, sustav može ponuditi specijaliziranu aplikaciju za pregledavanje dostupnih kuća na interaktivnoj karti. Prilikom prvog korištenja svake aplikacije, ChatGPT će zatražiti dopuštenje za povezivanje i informirati korisnika o podacima koji se dijele s vanjskim korisnicima.

Prve aplikacije integrirane u ChatGPT su već sada dostupne svim prijavljenim korisnicima ChatGPT-a, kako u besplatnim tako i u plaćenim paketima. Prvi val partnera čije su aplikacije dostupne uključuje poznate servise kao što su Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify i Zillow, a usluge su za početak dostupne na engleskom jeziku u zemljama gdje su ti servisi aktivni. Najavljeno je i skoro lansiranje aplikacija dodatnih partnera.

EU će pričekati

Međutim, tu dolazimo i do loše vijesti za domaće korisnike. Kao što smo to već navikli, sve najavljeno i opisano funkcionira samo izvan Europske unije, a dolazak na tržište EU "očekuje se uskoro", kažu iz OpenAI-ja.

Istodobno s lansiranjem novih funkcija za korisnike, OpenAI je objavio i preview verziju novog razvojnog okruženja, koje developerima omogućava da već sada počnu razvijati i testirati vlastite aplikacije za ChatGPT. Najavili su i da će kasnije tijekom godine početi prihvaćati prijave za objavu vanjskih aplikacija te će objaviti i više detalja o modelima monetizacije takvih rješenja za developere.