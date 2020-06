Komedija radnog mjesta: Space Force

Space Force (2020) je serija o Marku R. Nairdu (Steve Carell) i misiji koju mu je dao predsjednik SAD-a - ponovno dovesti SAD na Mjesec. S tim ciljem, Nairdu je dodijeljen čin generala najvišeg reda, te zatim i nadležnost nad Svemirskim snagama SAD-a (USSF). Nakon The Officea (2005-2013), Steve Carell i Greg Daniels ponovno surađuju kao tvorci ove serije. Za razliku od serije Upload (2020-) na Amazon Primeu, Danielsa ovog puta upošljava Netflix. Space Force je u cijelosti dostupan od 29. svibnja, a u trenutku pisanja drži četvrtu poziciju na Netflixovoj top 10 listi u Hrvatskoj.

Kao što Paul Tassi primjećuje za Forbes, Space Force je uspijevao ostati na Netflixovim top 10 listama unatoč lošim ocjenama kritike i prosječnim ocjenama publike. Uz Netflixovu investiranost u partnerstvo Carella i Danielsa, izgledno je da će uslijediti i druga sezona. Naime, u intervjuu za Variety ističe se da je Netflix prvo prišao Carellu s idejom za Space Force - koji je onda doveo i Danielsa - za razliku od Uploada kojeg je Daniels počeo razvijati kao ideju još od kasnih 80-ih.

U istom intervjuu se navodi i da je Netflix pri produkciji serije imao na umu ono što njegovi pretplatnici vole gledati; čak se i uvijek bitni 'razgovor u autu' koristi za dijalog o k-popu i animeu u osmoj epizodi serije. Space Force je serija pri kojoj je lako isključiti mozak i pogledati je do kraja, željeli to stvarno ili ne. Za koliko je lako prijeći u pasivni mod gledanja možda je najbolji primjer to što mi je značenje kratice POTUS (President of the United States) do svijesti došlo tek u šestoj epizodi.

Netflixov prijedlog za Space Force, odnosno Carellov poziv Danielsu, su stigli nedugo nakon najave Donalda Trumpa o osnivanju šeste grane oružanih snaga SAD-a - United States Space Force. Ona se 20. prosinca 2019. godine priključila kopnenoj vojski, marincima, ratnoj mornarici, ratnom zrakoplovstvu i obalnoj straži. Carell i Daniels su taj novitet iskoristili za satirični prikaz odnosa republikanskih i demokratskih likova, ali i nacionalizma koji proizlazi iz napetosti s Kinom u svemirskim misijama.

Kritičari ističu da satiri nedostaje oštrine, posebno u odnosu na seriju Veep (2012-2019). Prema viđenom točno je da Space Force ne uspijeva u kombinaciji komedije radnog mjesta i političke satire, a ozbiljnost obiteljske drame između Nairda, njegove kćeri Erin i žene Maggie (Lisa Kudrow) dodatno zamućuje glavni ton serije.

Što Space Force pokušava biti je nejasno počevši već od Carellovog lika Nairda za čiji je ton glasa teško dokučiti predstavlja li loš pokušaj naglaska ili je pak tamo da dočara ozbiljnost njegovog lika. Većina je likova zarobljena u svojim ulogama, no srećom Dr. Adriana Mallorya glumi John Malkovich kojeg je uvijek zanimljivo gledati. Dr. Mallory je šef znanstvenog tima čiji ozbiljniji likovi koliko toliko uvjerljivo uspijevaju držati konce USSF-ovih operacija.

U rasponu od deset 30-minutnih epizoda, Space Force se okušava u komediji radnog mjesta, političkoj satiri i obiteljskoj drami, ali ne uspijeva biti izvrsna ni u jednom od navedenih. Ako se do kraja druge, i najsmješnije, epizode ne odlučite gledati dalje, nećete propustiti ništa po pitanju priče - sve do posljednjih epizoda u kojima sukob s Kinom eskalira, a sama sezona završi otvorenim krajem.