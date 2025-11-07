Metin AI TikTok stigao u Europu: Želi li itko zapravo 'Vibes'?

Meta je i u Europi izbacila Vibes, feed s kratkim videozapisima generiranih umjetnom inteligencijom koji konkurira Sori

Bug.hr petak, 7. studenog 2025. u 06:23
Meta je ovog četvrtka objavila kako u Europu stiže Vibes, njihov feed kratkih videozapisa u potpunosti generiranih umjetnom inteligencijom. Kako prenosi TechCrunch, radi se o svojevrsnom odgovoru na TikTok ili Instagram Reels, no s jednom ključnom razlikom - sav sadržaj koji vidite stvorio je AI.

Lansiranje u Europi slijedi samo šest tjedana nakon američke premijere. Zanimljivo je da je nedugo nakon Metinog poteza i OpenAI predstavio Soru, vlastitu platformu za stvaranje i dijeljenje AI videozapisa, što dodatno zaoštrava konkurenciju na ovom novom tržištu.

Inače, Vibes korisnicima omogućuje stvaranje i dijeljenje kratkih AI videa te pristup posebnom feedu ispunjenom uradcima drugih korisnika. Iz Mete poručuju kako će se feed s vremenom personalizirati prema interesima korisnika. Sadržaj je moguće generirati unosom tekstualnih naredbi ili "remiksanjem" tuđeg videa, pri čemu se mogu dodavati novi vizuali, glazba ili prilagođavati stilovi.

Sadržaj se može dijeliti izravno na Vibes feed, slati prijateljima ili objavljivati na Instagram i Facebook Stories i Reels.

No, dok Meta s oduševljenjem prihvaća AI sadržaj, druge platforme poput YouTubea pokušavaju stati na kraj problemu poplavi niskokvalitetnog sadržaja generiranog AI-om koji preplavljuje društvene mreže. Štoviše, potez Mete posebno je zbunjujuć s obzirom na to da je tvrtka ranije ove godine najavila borbu protiv "neoriginalnog" sadržaja i savjetovala kreatorima da se usredotoče na "autentično pripovijedanje", umjesto na kratke videozapise male vrijednosti.

Ipak, unatoč ranijim porukama i negativnim reakcijama dijela javnosti, Meta ustraje u promociji Vibesa. Iz tvrtke tvrde kako je stvaranje medijskog sadržaja unutar Meta AI aplikacije od lansiranja poraslo više od 10 puta. Ostaje za vidjeti hoće li europski korisnici prihvatiti ovu viziju budućnosti društvenih mreža ili će Vibes postati samo još jedan primjer neželjenog "AI slopa".

 



