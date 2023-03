OpenAI predstavio GPT-4, kreativniji, "pametniji" i sposobniji model od ChatGPT-a

ChatGPT, jezični model nastao na modelu GPT-3.5, kao i njegov prethodnik, GPT-3, dobili su novoga nasljednika. Njegov naziv je, kao što smo znali već neko vrijeme, GPT-4, a po svojoj je prirodi veliki multimodalni model umjetne inteligencije, koji se nadograđuje na isključivo tekstualno razumijevanje prethodnih modela. GPT-4 tako može uz tekstualni "prompt" kao ulaznu informaciju uzeti i sliku, prepoznati što se na njoj nalazi, analizirati to, pa na temelju toga stvoriti svoj odgovor – koji će i dalje biti isključivo u tekstualnom obliku (na gotovo bilo kojem svjetskom jeziku).

Bolji na testovima

Iz OpenAI-ja, organizacije koja stoji iza svih ovih pothvata, opisali su GPT-4 kao sustav koji se, iako je i dalje manje sposoban od ljudi, s njima može mjeriti u mnogim scenarijima. To su potkrijepili i rezultatima na različitim standardiziranim testovima, u kojima je novi model postizao rezultate, kakvi bi ga svrstali u 10% najboljih ljudi (primjerice, na prijemnim ili pravosudnim ispitima). Za usporedbu, GPT-3 bi na istim testovima bio među 10% najgorih.

Announcing GPT-4, a large multimodal model, with our best-ever results on capabilities and alignment: https://t.co/TwLFssyALF pic.twitter.com/lYWwPjZbSg — OpenAI (@OpenAI) March 14, 2023

GPT-4 je, kažu, kreativniji, precizniji i sposoban rješavati složenije logičke zadatke te daje bolje rezultate od ChatGPT-a. Sposoban je programirati u gotovo svim programskim jezicima, može pisati pjesme, ali i tehničku dokumentaciju, skladati glazbu, prihvatiti stil pojedinih autora, a kao rezultat može dati duže odgovore – do čak 25.000 riječi.

Stručnjaci OpenAI-ja proveli su nekoliko posljednjih mjeseci čineći GPT-4 sigurnijim, usmjerenim dalje od problematičnog sadržaja, kao i više utemeljenim u činjenicama. U treniranju su korištena i iskustva te podaci prikupljeni putem ChatGPT-a, no i dalje u opisu stoji kako je model "sklon halucinacijama", može uvjerenjima "naginjati" na određenu stranu i slično. I dalje će, kažu, on raditi slično poznatim sustavima, no u specifičnim će zadacima doći do izražaja njegove prednosti.

Samo uz naplatu

Najveća funkcionalna prednost bit će mu spomenuto prepoznavanje slika, pa ćete tako ubuduće moći GPT-4 pitati nešto u stilu "objasni mi ovu sliku i zašto je smiješna", a on bi trebao biti u stanju to i učiniti. Dakako, najviše će od toga koristi imati vanjske aplikacije, primjerice one koje pomažu slijepima i slabovidnima.

GPT-4 bit će dostupan već sada, ali samo putem developerskog API-ja i korisnicima koji plaćaju pretplatu na ChatGPT Plus.