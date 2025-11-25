E što sam se nekad igrao...

Neki igrački žanrovi koji su decenijama bili popularni na računalima i konzolama više ne postoje, novi dolaze. Što ste vi nekad davno igrali čega se godinama niste dotakli?

Počeci "revolucije" videoigara bili su jednostavne arkadne igre (Pong), tekstualne avanture ( - prva prava - Colossal Cave), da bi slijedili hitovi tipa Pac-Mana ili Donkey Konga i brojni drugi. Prvu polovicu devedesetih su obilježili RTS-ovi, a onda, s dolaskom 3D akceleratora na računala sve se okrenule FPS-ovima u raznim podžanrovima koji se još razvijaju.

Na koje ste tipove igara, bili iskusniji ili mlađi igrač, svojedobno trošili vrijeme i oči, a da ih godinama niste ni pogledali?