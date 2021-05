Virgin Galactic vratio se u svemir nakon više od dvije godine

Tehnički problemi i pandemija odgodili su pokusne letove Virgin Galactica, no sada je stvar ponovno pokrenuta, a svemirski turizam njihovom letjelicom trebao bi započeti do kraja godine

Letjelica VSS Unity, svemirski brod koji bi uskoro trebao do ruba svemira prevoziti svemirske turiste, ovoga je vikenda još jednom uspješno testiran. Ovoga puta lansiranje se dogodilo iz nove svemirske luke Virgin Galactica u Novom Meksiku, a VSS Unity je poletio do visine od 90 kilometara.

Ovaj pokusni let dogodio se više od dvije godine nakon prošlog sličnog leta. Manji tehnički problemi s letjelicom i potom pandemija koronavirusa odgađali su testiranja i letove, a u međuvremenu je kompanija radila i na unaprijeđenoj letjelici, VSS Imagine. Ovotjedni let treći je uspješni test u kojem je jedna Virginova letjelica došla do samog ruba svemira, a do kraja godine planirana su još najmanje tri leta.

Branson jedva čeka poletjeti

Njihova će svrha biti dobivanje svih potrebnih dozvola agencije FAA za ponovni let u svemir, ali i za prijevoz putnika, svemirskih turista. Sir Richard Branson, osnivač Virgin Galactica, ranije je govorio o tome da je karte za takve 10-minutne izlete na rub svemira već uplatilo oko 600 putnika, po cijenama od 200 do 250 tisuća dolara (slično, dakle, koliko i Blue Origin traži za let svojom raketom).

Sljedeći pokusni let trebao bi uključivati, osim dvojice pilota, još četvero pokusnih putnika, zaposlenika ove kompanije. Na trećem letu ove godine na rub svemira trebao bi poletjeti i sam Branson, poznati avanturist, koji odavno govori kako će na vlastitoj koži isprobati ovu letjelicu prije nego u nju ukrca prve turiste.

Do kraja ove godine mogao bi biti obavljen i četvrti let, prvi na kojem će biti netko od putnika koji su kupili kartu.

Krajnji cilj Virgin Galactica je pružati redovite usluge svemirskog turizma s do 400 letova godišnje iz nekoliko svemirskih luka. Jedna od njih trebala bi biti i relativno blizu nama, u Italiji. Točnije u zračnoj luci Taranto-Grottaglie na samoj "peti" Italije, 80-ak kilometara jugoistočno od Barija, odnosno oko 250 kilometara zračne linije južno od Dubrovnika.

Ovotjedni test prošao je savršeno, a pripreme za sljedeći započet će čim tim analizira sve podatke prikupljene ovog vikenda. Podsjetimo, ovi letovi izgledaju tako da veliki zrakoplov VMS Eve podigne raketnim motorom pogonjenu letjelicu VSS Unity na visinu od oko 13 kilometara. Potom je ispušta, ova pali svoj motor, postiže brzinu od preko 3 Macha i penje se gotovo vertikalno do visine od 100-tinjak kilometara. U samom apogeju motori letjelice su ugašeni, pa putnici imaju prilike iskusiti nekoliko minuta bestežinskog stanja u potpunom miru i tišini. Potom se letjelica bez pogona, jedreći, vraća na tlo.