Čini se kako Galaxy S9 i Note9 na kraju ipak neće dobiti One UI 2.1

Iako je odavno poznato da kupci Samsungovih telefona mogu računati na maksimalno dvije godine softverskih nadogradnji, nedavno se pojavio tračak nade da bi ovog puta moglo biti drugačije. Naime, pojavila se informacija iz službenih Samsungovih izvora kako će serije Galaxy S9 i Galaxy Note9 dobiti uskoro nadogradnju na korisničko sučelje One UI 2.1.

Podsjetimo, riječ je o najnovijoj inačici korisničkog sučelja kojeg Samsung isporučuje s najnovijom serijom pametnih telefona – Galaxy S20. Vlasnici godinu dana starijih uređaja (Galaxy S10 i Galaxy Note10) istu su nadogradnju počeli primati na svoje uređaje prije nekih tjedan dana, kada se pojavila i informacija o skorom dolasku One UI 2.1 sučelja i na flagshipe iz 2018. godine.

No sada jedan drugi izvor, također sa službenog Samsungovog foruma govori kako od najavljene nadogradnje neće biti ništa, odnosno da nije planirana za telefone iz 2018. godine makar bila riječ o flagshipima koji su hardverski dovoljno moćni da bez problema poguraju One UI 2.1, kao što su najprije One UI 1.0, a potom i One UI 2.0.

No kako su serije Galaxy S9 i Galaxy Note9 predstavljene u veljači 2018. godine, dakle prije malo više od dvije godine, više i nije realno očekivati nove nadogradnje softvera, već samo sigurnosne nadogradnje koje će stizati još neko vrijeme. Dakle, na Android 11 ne računajte, njega će dobiti samo Galaxy S10 i noviji uređaji.