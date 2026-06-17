Commodore predstavio Callback 8020: Linux mobitel koji oslobađa od ovisnosti o surfanju i mrežama

Commodore je predstavio Callback 8020, preklopni (clamshell) telefon retro dizajna pokretan Linuxom, koji stiže bez web-preglednika, aplikacija društvenih mreža te aplikacija za posao i e-poštu.

Callback je nastao iz osobnog iskustva Christiana Simpsona, predsjednika i izvršnog direktora Commodorea, poznatijeg pod pseudonimom Peri Fractic. Prema njegovim riječima, ideja o telefonu potekla je iz vlastite borbe s ovisnošću o pametnom telefonu, koju je pokušao riješiti prelaskom na Android preklopnik.

Jolla Sailfish, OS s tvrdim blokadama

Telefon ima prilagođenu verziju operacijskog sustava Jolla Sailfish, Linux platforme sa širokom kompatibilnošću s Android aplikacijama. Zahvaljujući tome, Commodore tvrdi da uređaj pokreće 99% Android aplikacija, čime, ako se to poželi, zadržava dio funkcionalnosti pametnog telefona.

Ključna su razlika blokade ugrađene u sustav, koje sprječavaju instalaciju preglednika i aplikacija društvenih mreža. Bočno učitavanje (sideload) aplikacija putem APK datoteka i dalje je moguće, no proizvođač naglašava da je uređaj prije svega zamišljen kao telefon koji korisnika ne zatrpava sadržajem i informacijama, a ne kao uređaj kojemu se time poništava svrha.

Tipkovnica s Commodore tipkom

Što se tiče hardvera, u središtu uređaja je MediaTek Helio G81 sustav na čipu (SoC), uz 4 GB radne i 64 GB interne memorije te priloženu microSD karticu od 32 GB. Telefon podržava globalnu LTE mrežu, Wi-Fi, Bluetooth i GPS. Audio je istaknut kao jedna od glavnih značajki. Commodore navodi DAC s podrškom za HD zvuk i lossless datoteke, uz priložene žičane slušalice. Za reprodukciju se koriste ESS i Cirrus Logic audio čipovi, a uređaj donosi i Commodoreove SID melodije zvona te ugrađeni FM radio.

Zatvoreni preklopnik na vanjskoj strani prikazuje vrijeme i status baterije kroz LED sustav u boji. Otvaranjem se otkriva 3,25-inčni IPS zaslon razlučivosti 480 × 640, prednja kamera i klasična T9 tipkovnica s posebnom Commodore tipkom. Na poleđini je 48 MP Sony kamera s bljeskalicom. Stražnji poklopac je odvojiv, pa je moguće zamijeniti bateriju, microSD karticu i pristupiti utorima za dvije SIM kartice. Commodore najavljuje i dodatke pod nazivima Snapback, Hardback i Backpack.

Uređaj dolazi s odabirom klasičnih i novijih igara za Commodore 64, a zbog Nokijina naslijeđa softvera tu je i Snake.

Cijena i boje

Callback 8020 bit će dostupan u pet varijanti boja: ProtoPET White, SX Silver, BASIC Beige, Starlight Edition i zlatnoj Founders Edition. U SAD-u cijena tri osnovne varijante počinje od 499,99 dolara, Starlight Edition stoji 549,99 dolara, a Founders Edition 639 dolara, sve uz popust od 50 dolara za prijavu na listu čekanja. Pretprodaja kreće 30. lipnja u 10 sati po srednjoeuropskom vremenu, dok je isporuka predviđena za četvrto tromjesečje 2026.

Dostupan u EU

Commodore na službenoj stranici navodi da isporučuje u SAD, Kanadu, regiju Azije i Pacifika, Ujedinjeno Kraljevstvo i Europsku uniju, uz najavu dodavanja novih zemalja. Za europsko tržište cijene su iskazane u eurima: tri osnovne varijante stoje 499,99 eura, Starlight Edition 549,99 eura, a Founders Edition 640 eura.