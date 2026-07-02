Svaki model Galaxyja S27 navodno dobiva Privacy Display

Čini se da Samsungova tehnologija za sprječavanje neželjenih pogleda neće biti rezervirana samo za najskuplji model iz njihove flagship serije

Prema informacijama južnokorejskog portala The Elec, sva četiri modela nadolazeće serije Galaxy S27 trebala bi dobiti Privacy Display, tehnologiju koja je ove godine debitirala kao ekskluziva na Galaxy S26 Ultri.

Za one koji ne znaju, Privacy Display omogućuje privremeno sužavanje kuta gledanja zaslona, čime korisnik može čitati obavijesti i pregledavati osjetljive informacije bez straha da će ih drugi moći vidjeti. Za razliku od klasičnih zaštitnih stakala za privatnost, riječ je o hardverskom rješenju ugrađenom izravno u OLED zaslon.

Zanimljivo je da će ovu tehnologiju dobiti i osnovni model u seriji, Galaxy S27, jer je Samsung do sada uglavnom čuvao naprednije mogućnosti, poput bržeg punjenja ili UWB povezivosti, za skuplje modele.